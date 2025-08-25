Serie C: il Catania di Toscano parte fortissimo, bene il Cosenza. I risultati della prima giornata
Oggi si giocano le ultime quattro partite. C'è anche Salernitana-Siracusa
25 Agosto 2025 - 08:46 | Redazione
Prende il via anche il campionato di serie C. Come sempre avvincente e complicato il girone C dove sono raggruppate le squadre del centro sud con l’eccezione rappresentata dall’Atalanta Under 23. Grande partenza del Catania di Mimmo Toscano che schiaccia il Foggia, buon pari del Cosenza in trasferta, oggi altre quattro partite in programma.
I risultati della prima giornata
Giugliano – Potenza 2-3
Latina – Atalanta Under 23 1-0
Sorrento – Cavese 0-0
Casarano – Trapani 0-0
Catania – Foggia 6-0
Monopoli – Cosenza 2-2
Lunedi 25 agosto
Cerignola – Picerno
Casertana – Altamura
Crotone – Benevento
Salernitana – Siracusa