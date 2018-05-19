City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il Comitato Calabria Cinetourism e Caprì premiano I ragazzi dell’ alternanza scuola lavoro di Villa

Oltre 90 studenti hanno realizzato corti di tre minuti sul territorio calabrese: premiazione all'Università Mediterranea con Pasquale Caprì

19 Maggio 2018 - 10:00 | di Vincenzo Comi

Premiazione degli studenti del progetto di alternanza scuola-lavoro del CAT-Lab all'Università Mediterranea

Si è svolta (18 maggio) la giornata di premiazione per gli oltre 90 studenti delle scuole superiori che hanno seguito il progetto di alternanza scuola -lavoro all’ Università Mediterranea nell’ ambito del CAT-Lab ( il laboratorio di economia e management delle risorse culturali , ambientali e turistiche). Il progetto proposto dalla prof. Mantovani direttore del cat lab e del Comitato Calabria Cinetourism mirava a far apprezzare agli studenti le bellezze artistiche, paesaggistiche enogastronomiche del territorio attraverso cortometraggi di 3 minuti.

Gli studenti dei vari istituti da Villa San Giovanni a Nicotera, a Soverato a Vibo si sono così impegnati a filmare ciò che spesso non vedevano o non consideravano. Ad incentivare i ragazzi erano anche i premi “griffati” del Comitato Calabria Cinetourism offerti dalla Fondazione Calandruccio attraverso il lavoro dell’associazione Quality life management.

A vincere il primo premio è stato l’istituto   Nostro – Repaci di Villa San Giovanni indirizzo linguistico, non solo per la qualità dei video presentati ma anche per i tempi di realizzazione. Ossia i ragazzi avevano rispettato le tempistiche di revisione e consegna imposte dalla prof. Mantovani a differenza degli altri. Evidentemente gli studenti degli altri istituti non ritenevano così importante la tempistica, ciò forse dovuto ad una caratteristica culturale di procrastinare un lavoro anziché risolverlo subito. A Premiare ragazzi, docenti e rappresentanti della Fondazione (Russo e Avv. Aricò ) con t shirt , zainetti e targhe il comico Pasquale Caprì in veste di Sandrino all’ Università.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università MediterraneaReggio Calabria Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?