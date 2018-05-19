Il Comitato Calabria Cinetourism e Caprì premiano I ragazzi dell’ alternanza scuola lavoro di Villa

Si è svolta (18 maggio) la giornata di premiazione per gli oltre 90 studenti delle scuole superiori che hanno seguito il progetto di alternanza scuola -lavoro all’ Università Mediterranea nell’ ambito del CAT-Lab ( il laboratorio di economia e management delle risorse culturali , ambientali e turistiche). Il progetto proposto dalla prof. Mantovani direttore del cat lab e del Comitato Calabria Cinetourism mirava a far apprezzare agli studenti le bellezze artistiche, paesaggistiche enogastronomiche del territorio attraverso cortometraggi di 3 minuti.

Gli studenti dei vari istituti da Villa San Giovanni a Nicotera, a Soverato a Vibo si sono così impegnati a filmare ciò che spesso non vedevano o non consideravano. Ad incentivare i ragazzi erano anche i premi “griffati” del Comitato Calabria Cinetourism offerti dalla Fondazione Calandruccio attraverso il lavoro dell’associazione Quality life management.

A vincere il primo premio è stato l’istituto Nostro – Repaci di Villa San Giovanni indirizzo linguistico, non solo per la qualità dei video presentati ma anche per i tempi di realizzazione. Ossia i ragazzi avevano rispettato le tempistiche di revisione e consegna imposte dalla prof. Mantovani a differenza degli altri. Evidentemente gli studenti degli altri istituti non ritenevano così importante la tempistica, ciò forse dovuto ad una caratteristica culturale di procrastinare un lavoro anziché risolverlo subito. A Premiare ragazzi, docenti e rappresentanti della Fondazione (Russo e Avv. Aricò ) con t shirt , zainetti e targhe il comico Pasquale Caprì in veste di Sandrino all’ Università.