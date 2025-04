Costruzioni eco-sostenibili innovative, Calabria protagonista alla più grande fiera del settore al mondo

Non solo parchi ludici interattivi, belli, sicuri ed inclusivi, Pan Neto, azienda leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili, è specializzata anche in edilizia su fune, che a differenza di quella tradizionale garantisce interventi più rapidi, maggiore sicurezza, costi abbattuti, minore utilizzo di materiali e nessun ingombro al suolo, riducendo così l’impatto ambientale e i disagi. Pan Neto continua a investire in innovazione e a ricercare soluzioni amiche dell’ambiente.

Formazione e aggiornamento continuo per la squadra di Pan Neto

Giuseppe Anselmo, Amministratore Delegato della storica esperienza familiare ed imprenditoriale, tra le più longeve del crotonese, ha partecipato come visitatore alla Fiera Bauma 2025, la più grande fiera al mondo dedicata al settore delle costruzioni che si tiene ogni tre anni in Germania nell’area fieristica di Monaco di Baviera, Neue Messe München. Anselmo ha visitato la fiera insieme all’imprenditore di origini calabresi Francesco Ferrieri, titolare della FG Service Srl con sede a Parma, con la quale Pan Neto ha ufficializzato una partnership fondata su una visione etica condivisa.

Strade eco-sostenibili con asfalto naturale e ridotto impatto di CO2

Nel quadro dei continui investimenti in innovazione, gli incontri professionali all’interno della Fiera tedesca si sono concentrati sull’acquisto di nuovi e importanti macchinari per la produzione di strade ecosostenibili. La produzione include superficie stabilizzata, asfalto naturale e calcestruzzo drenante, con una lavorazione a freddo che riduce del 50% le emissioni di CO2 rispetto alla produzione tradizionale, utilizzando prodotti naturali.

Metodo innovativo per produzione sul posto di asfalto di qualità

Con questo metodo – spiega l’AD di Pan Neto – si produce tutto sul posto e si ha la possibilità di personalizzare gli interventi tramite computer, mantenendo la stessa qualità anche in momenti diversi della lavorazione. Questo approccio differisce dal metodo tradizionale di produzione dell’asfalto, calcestruzzo e simili, poiché permette di intervenire sullo stesso sito anche tra 10 anni mantenendo le stesse caratteristiche (studio del colore, curva granulometrica, ecc.) rispettando i Criteri Minimi Ambientali (CAM) per la tecnologia e i materiali utilizzati.

Con asfalto a freddo, una soluzione efficace ed ecologica per le strade

Attraverso questa innovazione, Pan Neto che opera in tutto il Sud Italia (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria) e con la nuova collaborazione con FG Service Srl che opera anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lombardia, potrà offrire una soluzione efficace ed ecologica per la riparazione delle strade. Il processo di asfalto a freddo è un metodo altamente efficiente e rispettoso dell’ambiente per la riparazione delle strade, grazie all’utilizzo di un mix di aggregati, bitume e additivi a temperatura ambiente, riducendo i costi di trasporto e l’impronta di carbonio.

Meno energia, senza emissioni, asfalto subito pronto per traffico

Una volta applicato, l’asfalto a freddo si lega rapidamente alla superficie stradale, rendendola subito pronta per il traffico. La rapidità di questa fase è particolarmente vantaggiosa in aree ad alto traffico o in situazioni di emergenza che richiedono riparazioni rapide.

A differenza dell’asfalto tradizionale, la produzione e applicazione dell’asfalto a freddo non causano emissioni nocive, e utilizza meno energia, sottolineando il suo profilo ecologico. Grazie alla sua versatilità, può essere applicato in tutte le condizioni climatiche, velocizzando i tempi di riparazione e riducendo i costi. La sua sostenibilità ambientale lo rende un’opzione particolarmente interessante per un futuro più ecologico.