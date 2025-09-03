All’Hostaria dei Campi puoi personalizzare il tuo calzone scegliendo tra 40 gusti

Calzone o pizza? Ma tu lo sapevi che all’Hostaria dei Campi ogni pizza a menù, e stiamo parlando di oltre 40 gusti, può essere trasformata in un calzone? Cotto con il forno a legna è più leggero e se ancora non lo hai ancora assaggiato, l’Hostaria dei Campi ti invita a farlo subito, magari accompagnandolo con una ottima birra. E poi il calzone impanato e fritto. Il tutto da gustare all’interno del locale con aria condizionata oppure all’aperto in pedana.

Hostaria dei Campi via Reggio Campi – Reggio Calabria – Puoi prenotare allo 0965.324003



