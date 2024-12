L’Hostaria dei Campi e la sua ‘Milanese’ unica

Un piatto abbondante, perfetto per due persone, ma che può sfidare anche un solo commensale

La cotoletta alla milanese. Sebbene questo piatto non faccia parte della tradizione calabrese, l’Hostaria dei Campi lo adotta nel modo più autentico possibile, aggiungendo un tocco tipico della Calabria. Infatti, la Milanese dell’Hostaria viene servita con salsa nduja (a parte) per chi desidera provare qualcosa di diverso.

Non si deve far altro che prenotare subito e gustarla senza indugi. Si tratta di un piatto abbondante, perfetto per due persone, ma che può sfidare anche un solo commensale.

Il piatto fa parte del nuovo menù che promette tantissime novità per stuzzicare ogni tipo di palato. L’Hostaria dei Campi è pronta ad accogliervi con nuovi piatti e una cucina che non delude mai.

Dove gustare la Milanese? L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi I tronco, 30. Si consiglia la prenotazione al 0965/324003.