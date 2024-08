L'Hostaria dei Campi: punto di eccellenza culinaria a Reggio Calabria

Nel cuore di Reggio Calabria, l’Hostaria dei Campi è ormai da più di venti anni, un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Questo storico locale reggino ha saputo conquistare il palato dei suoi clienti con un’offerta gastronomica che spazia dai piatti di pesce freschissimo alla celebre pizza, leggera e croccante. Un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, garantendo un’esperienza culinaria unica e indimenticabile.

I piatti di pesce

Uno dei piatti più iconici del ristorante è senza dubbio la linguine cozze e vongole, che ha guadagnato il titolo di migliore della città grazie alla sua preparazione impeccabile e al sapore autentico del mare. Ma le sorprese non finiscono qui: per chi cerca qualcosa di più raffinato, la tartare di tonno agli agrumi è una scelta obbligata, un’esplosione di freschezza e delicatezza che lascia senza parole. Gli amanti del pesce non possono poi rinunciare agli involtini di spada, una delizia per il palato che fonde sapori mediterranei in un perfetto equilibrio.

La famosa frittura

La frittura terra mare, servita su un tagliere, è un altro piatto che non può mancare. Arricchita da verdure in tempura e accompagnata dalle tipiche polpette e arancini, è inimitabile e rappresenta un vero e proprio tributo alla cucina tradizionale, rivisitata con maestria e attenzione ai dettagli.

La pizza

Infine, la pizza dell’Hostaria è un’altra protagonista del menu. Leggera, croccante e facilmente digeribile, viene proposta in diverse varianti, tra cui la famosissima pizza al pesce spada, arricchita con pomodorini, melanzane, olive e basilico. Un abbinamento che esalta i sapori del Mediterraneo in un piatto unico e irresistibile.

L’Hostaria dei Campi non è solo pizzeria e ristorante, ma un luogo dove ci si sente coccolati e dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza gastronomica che va oltre il semplice pasto. La cura per gli ingredienti, la passione dello chef e l’atmosfera accogliente fanno di questo locale una tappa obbligata per chi desidera vivere un momento di vero piacere culinario.

Per chi desidera prenotare un tavolo e vivere in prima persona questa esperienza, è possibile farlo dalle ore 17:30 chiamando lo 0965.324003 o il 349.3610766.

L’Hostaria dei Campi vi aspetta per farvi scoprire il piacere di “stare bene, mangiando bene”.