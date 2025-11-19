Il menù ricchissimo dell’Hostaria dei Campi. Pizza, primi e secondi piatti di pesce e carne

Hostaria dei Campi fra tradizione e innovazione a tavola

L’ambiente sempre accogliente, elegante, insieme alla tradizione dei suoi piatti. La pizzeria-ristorante propone un’ampia selezione di primi e secondi di pesce, l’immancabile frittura e lo spaghettino con cozze e vongole, vera specialità della casa.

E poi c’è lei, la famosa pizza dell’Hostaria dei Campi, ormai entrata nella storia del locale: fragrante, gustosa e riconoscibile al primo morso.

Un punto fermo nella ristorazione reggina

Da anni sinonimo di qualità e ospitalità, l’Hostaria dei Campi dimostra come tradizione e rinnovamento possano camminare insieme, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica che unisce sapori genuini e un’atmosfera unica.

Per prenotazioni, chiama dalle ore 17:30 allo 0965.324003