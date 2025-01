Organizza il tuo compleanno al Meet, ma anche altre ricorrenze e feste in genere

Il Meet e il fascino di un locale elegante, raffinato, confortevole e accogliente e nasce con l’idea di creare una alternativa alla clientela della storica pizzeria Hostaria dei Campi. Nuovi spazi e più aree ben dislocate, oltre alla garanzia riguardante la qualità del cibo. Puoi prenotare e personalizzare il tuo evento. Compleanni, ricorrenze, festeggiamenti vari. Telefona allo 0965.324003 oppure al 349.3610766.

“Puntiamo sull’organizzazione di eventi: compleanni, ricorrenze, feste in genere e perchè no anche matrimoni visto che nel passato qualcuno è stato realizzato. Locale certamente flessibile, con zone dedicate alla ristorazione ed alla pizzeria. Rispecchia il nostro modo di essere, zero rigidità”.