ISoffici raddoppia: nuovo showroom a Reggio, Black Friday e sconto esclusivo per i lettori di CityNow

Una nuova apertura, un investimento su Reggio Calabria e un intero mese di offerte per festeggiare. ISoffici – Materassi e letti italiani amplia la propria presenza sul territorio e porta anche nella città dello Stretto la sua idea di comfort e convenienza. Il nuovo showroom, inaugurato lo scorso agosto in Viale La Boccetta 9, si prepara a vivere il suo primo Black Friday reggino con promozioni speciali e una sorpresa riservata ai lettori di CityNow: un ulteriore 10% di sconto su materassi e accessori, anche su quelli già in offerta.

Dopo quasi dieci anni di esperienza nel settore del riposo e il percorso avviato con il punto vendita di Gioia Tauro, ISoffici sceglie di compiere un nuovo passo, investendo a Reggio Calabria.

Un’espansione che nasce dalla volontà di avvicinarsi a nuovi clienti e di portare in città una filosofia commerciale precisa: “Dalla fabbrica a casa tua”.

L’idea è quella di ridurre i passaggi tra produzione e vendita, offrendo materassi, letti e sistemi per il riposo a prezzi competitivi, senza rinunciare alla qualità dei prodotti italiani.

Il nuovo showroom rappresenta così un altro capitolo nella storia di un’attività che ha costruito la propria identità sulla conoscenza del settore e sul rapporto diretto con il cliente.

Non soltanto vendita, dunque, ma anche consulenza. Perché scegliere un materasso significa individuare il giusto equilibrio tra sostegno, comfort e caratteristiche fisiche personali.

Black Friday ISoffici: novembre è il mese delle grandi offerte

Per presentarsi alla città e celebrare l’apertura del nuovo punto vendita, Isoffici ha deciso di estendere il Black Friday a tutto il mese di novembre, con promozioni pensate per chi desidera cambiare materasso o rinnovare la propria camera da letto.

Due, in particolare, le offerte protagoniste della campagna.

Letto contenitore, 390 €. Una soluzione che unisce estetica e praticità, permettendo di sfruttare lo spazio sotto il materasso.

Materasso matrimoniale Cariddi, 345 €. Una delle proposte in promozione per chi vuole migliorare il proprio riposo con un nuovo materasso.

Due prezzi che raccontano la filosofia del marchio: rendere più accessibile l’acquisto di prodotti dedicati al riposo, mantenendo l’attenzione sulla qualità e sulla scelta dei materiali.

Ma le sorprese di novembre non finiscono qui.

Un regalo per i lettori di CityNow

C’è un motivo in più per visitare il nuovo showroom di Reggio Calabria. In occasione del Black Friday, ISoffici ha scelto di riservare ai lettori di CityNow uno sconto esclusivo, che si aggiunge alle promozioni già attive.

Basterà mostrare la pagina di questo articolo direttamente in negozio, dal proprio smartphone, per ottenere un ulteriore 10% di sconto su tutti i materassi e gli accessori per il riposo, compresi quelli già in promozione.

-10% EXTRA su tutti i materassi e gli accessori, anche già scontati. Valido fino al 30 novembre 2026, senza spesa minima. Esclusi letti contenitore, trasporto e montaggio.

Materassi da provare e letti da scegliere: cosa offre il nuovo showroom

La novità di Isoffici a Reggio Calabria non riguarda soltanto i prezzi. Il nuovo punto vendita nasce per consentire ai clienti di vedere da vicino i prodotti, confrontarli e soprattutto provarli prima di scegliere.

All’interno dello showroom è disponibile un’ampia selezione di materassi in memory foam, modelli a molle indipendenti e soluzioni con differenti livelli di sostegno, pensate per rispondere a esigenze diverse.

Il personale accompagna il cliente nella scelta, aiutandolo a individuare il prodotto più adatto alle proprie abitudini e preferenze.

Accanto ai materassi, uno spazio importante è riservato ai letti imbottiti e ai letti contenitore, sempre più richiesti da chi vuole coniugare design e funzionalità.

Diversi modelli, colori e rivestimenti permettono di personalizzare la zona notte, mentre le strutture contenitore offrono una soluzione pratica per recuperare spazio in casa.

Un’offerta che punta a soddisfare esigenze differenti, dal semplice cambio del materasso fino al rinnovo completo della camera da letto.

ISoffici scommette su Reggio Calabria: dove si trova il nuovo punto vendita

Con l’apertura di Viale La Boccetta, Isoffici rafforza il proprio legame con il territorio e amplia la rete di vendita dopo l’esperienza di Gioia Tauro.

Il mese del Black Friday diventa così anche un’occasione per conoscere da vicino la nuova realtà commerciale, scoprire i prodotti e approfittare delle condizioni riservate ai clienti.

Qualità italiana, prezzi di fabbrica e attenzione alle esigenze di chi acquista: sono questi gli elementi su cui Isoffici punta per conquistare la fiducia dei reggini.

E per i lettori di CityNow, fino al 30 novembre, c’è anche un motivo in più per entrare in showroom.

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