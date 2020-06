Juve e Lazio stasera in campo: appuntamento all'Hostaria dei Campi

Serie A senza soste. Si torna in campo a distanza di due giorni e quelle di stasera sono partite da non perdere. Continua la corsa allo scudetto con la Juventus che ha guadagnato qualche punto sulle inseguitrici Lazio ed Inter. La compagine di Inzaghi sarà impegnata alle 19,30 sul campo del Torino, mentre alle 21,45 i bianconeri renderanno visita al Genoa.

Ovviamente all'Hostaria dei Campi, la possibilità di poter vedere entrambe le gare, in compagnia del buon cibo.

Per esempio una cena di qualità a base di pesce. All'Hostaria dei Campi la qualità dei primi e dei secondi piatti di pesce è molto alta ed ampia la scelta. La "frittura terra-mare" servita sul tagliere è la richiesta più frequente del momento e per molti anche un ottimo antipasto prima della pizza.

E poi avete assaggiato il "calzone" dell'Hostaria dei Campi? In tanti lo hanno già fatto ed anche più volte, una assoluta bontà con la possibilità di scegliere gli ingredienti per riempirlo. Sta spopolando quello con pescespada, melanzane, olive, capperi e scorzetta di limone.

Tutto anche gluten free.

L'Hostaria dei Campi, opera sempre nel rispetto di quelle che sono le norme igienico-sanitarie ed il distanziamento dei tavoli.

Hostaria dei Campi, via Reggio Campi, 30 - Reggio Calabria. 0965.324003