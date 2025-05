Festa della Repubblica: a Reggio una marcia silenziosa per celebrare il diritto di voto alle donne

MILANO 13 Gen 1979 - MANIFESTAZIONI DI FEMMINISTE, PER I FATTI DI ROMA ANNO 1979 p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Un'iniziativa per onorare le madri costituenti e sostenere la parità di genere

Il primo febbraio 1945 il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 estese alle donne italiane il diritto di voto, che avrebbero esercitato per la prima volta nelle elezioni amministrative della primavera del 1946 e, in massa, alle elezioni politiche del 2 giugno dello stesso anno.

Come ricordava Teresa Mattei, la più giovane tra le 21 donne elette all’Assemblea Costituente:

«L’esercizio di un diritto corrisponde sempre, nella vita, all’adempimento di un dovere e se un nuovo diritto è oggi riconosciuto alle donne, ciò significa che esse devono rispondere a quanto il Paese chiede loro».

Una conquista storica che ha segnato la nascita della Repubblica

Nel 1943, a Milano, nacquero i Gruppi di Difesa della Donna con l’obiettivo di «dare alle donne il mezzo per elevarsi nella società e portarsi all’altezza dell’uomo e pretenderne gli stessi diritti». Vi aderirono circa 7.000 donne, unite al di là di religione e orientamento politico.

Il decreto del 1° febbraio 1945, firmato dal Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi e fortemente voluto da Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, riconobbe a tutte le donne il diritto di voto attivo. Un diritto che esercitarono con orgoglio in occasione delle elezioni amministrative del 1946 e, il 2 giugno, in più di 12 milioni, alle elezioni politiche per la nascita della Repubblica Italiana.

In quell’occasione, l’Italia elesse 556 “padri costituenti” e, per la prima volta nella sua storia, anche 21 “madri costituenti”.

Una marcia silenziosa per ricordare, riflettere e proporre

Le associazioni “Noi4youRc&Provincia” e “Terra Mia”, assieme a numerose realtà associative del territorio reggino, promuovono per domenica 2 giugno 2025 una grande iniziativa civica per ricordare e celebrare il valore storico e attuale del diritto di voto riconosciuto alle donne.

L’iniziativa intende accogliere donne, uomini e cittadine/i di ogni età con l’obiettivo di dar voce al significato profondo di quella conquista e raccogliere proposte concrete per superare i divari di genere e abbattere gli ostacoli ancora presenti nella società.

Programma della manifestazione:

Raduno ore 17:00 alla Stazione Lido di Reggio Calabria, con consegna della t-shirt dell’evento.

Marcia silenziosa con due striscioni rappresentativi in apertura.

Arrivo e conclusione all’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà, con un momento di riflessione condivisa da parte delle associazioni promotrici.

Un’iniziativa per ribadire che la democrazia si rafforza ogni volta che si ricorda da dove si è partiti e si lavora, insieme, per un futuro più giusto e inclusivo.