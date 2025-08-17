Quarantunesima edizione della Marcialonga Verde Aspromonte CSI

Tutto pronto per la 41^ edizione della corsa e camminata nel Parco Nazionale dell’Aspromonte: la Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2025. La storica manifestazione promossa dal Csi Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte partirà Lunedì 18 Agosto alle 10.30 dalla centralissima Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte. In questa edizione, insieme alla tradizionale corsa e alla Long Run di 6 km, tante le attività in programma: si parte con il contest “Marcialonga in Famiglia”, aperto alle famiglie per far correre e gioire genitori e figli insieme. Previsto anche il percorso “Kids Run”, aperto ai bambini dai 2 ai 5 anni con percorso personalizzato ed il tema della pace a guidare i piccoli atleti. In questa edizione, anche l’esclusivo e innovativo percorso “Run WALK Run”, approccio che alterna corsa e camminata con guida esperta, particolarmente adatto agli Over e a chi si avvicina alla corsa per la prima volta. Diversi, infatti, i gruppi di over 60, coinvolti in questo partecipato laboratorio. La Marcialonga 2025 chiude una due giorni di attività e laboratori promossi dal Comitato Csi Reggio Calabria. Domenica pomeriggio a Cucullaro, infatti , dalle 17.00 il Triangolare “Aspromonte e Legalità”. In campo il Team Giustizia con magistrati e forze dell’ordine, il Team del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte ed il Team Csi con vari atleti delle società sportive della Città. Non resta quindi che aderire alle tante iniziative che metteranno al centro di tutto lo stare insieme, la voglia di fare e vivere la comunità tra le magie e meraviglie del Parco Nazionale.