Il coach neroarancio in sala stampa dopo il match contro Salerno: “Tanti piccoli dettagli hanno fatto la differenza, l’ultimo quarto abbiamo veramente peccato di nervosismo, probabilmente la sforzo mentale dei primi tre tempi ha pesato molto. Mi sento di imputare la sconfitta, alla loro perfetta gestione del match, hanno trattato bene la palla, hanno messo parecchie triple su nostri errori difensivi ripetuti. Abbiamo giocato una partita nell’insieme superficiale”.

Sull’andamento della squadra in questo periodo Matteo Mecacci ha dichiarato: “Ci stiamo scollando, voglio di più dai miei giocatori, nonostante la giovane età, dobbiamo rialzarci subito, troppa fretta, sul 70 a 70, un fallo stupido, una palla persa, denotano questa inesperienza che alla lunga si paga e parecchio. Nel momento in cui la partita diventa intensa noi facciamo un passo indietro come è già accaduto contro Costa d’Orlando”.

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