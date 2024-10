Meet: un nuovo spazio per compleanni anche personalizzati

Il Meet nasce dall’ambizione di offrire qualcosa di unico alla clientela della storica pizzeria Hostaria dei Campi, in un ambiente elegante e accogliente dove ogni dettaglio è curato per garantire un’esperienza indimenticabile. Con spazi ampi e diverse aree ben organizzate, Meet è il luogo ideale per chi cerca un setting raffinato e confortevole per i propri eventi.

Una garanzia di qualità e versatilità

La qualità del cibo è una promessa mantenuta, grazie all’eredità di eccellenza culinaria portata avanti dall’Hostaria dei Campi. Al Meet, questa tradizione si fonde con un’offerta moderna e versatile, capace di adattarsi a ogni tipo di evento, dai compleanni alle ricorrenze di vario genere.

Personalizza il tuo evento

La personalizzazione è al centro dell’offerta di Meet: ogni tipo di evento crea un’esperienza su misura che rispecchia le esigenze e i desideri degli ospiti. Che si tratti di un intimo compleanno o di un qualsiasi altro tipo di evento, il team del Meet è pronto ad ascoltare e trasformare ogni idea in realtà.

Prenotazioni e informazioni

Per prenotare il tuo evento al Meet o per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente il locale ai numeri 0965.324003 o 349.3610766. Con un approccio flessibile e zero rigidità, il Meet è il luogo dove ogni evento diventa un momento speciale, curato in ogni dettaglio.