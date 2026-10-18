Modica-Athletic Palermo: partita sospesa dopo la mezz’ora. La motivazione

Si ferma dopo appena 32 minuti la sfida tra Modica e Athletic Palermo, in programma allo stadio “Pietro Scollo”. A causare l’interruzione dell’incontro non è stato un problema legato alle due squadre, ma un infortunio al direttore di gara. L’arbitro Marco Cazzavillan della sezione di Vicenza ha accusato un problema al polpaccio nel corso del primo tempo. Già qualche minuto prima aveva avvertito un fastidio fisico, tentando comunque di proseguire la direzione della partita.

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Inutili le cure mediche, gara sospesa

Al 32′, però, il dolore ha costretto il direttore di gara a fermarsi definitivamente. Immediato l’intervento dello staff medico, che ha provato a consentire all’arbitro di riprendere la direzione dell’incontro. I tentativi si sono rivelati inutili. Dopo una prima sospensione temporanea, è arrivata la decisione di interrompere definitivamente la sfida tra i rossoblù e la formazione palermitana.

Modica-Athletic Palermo è stata dunque rinviata a data da destinarsi. Si attendono comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità e i tempi del recupero.