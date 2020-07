Il menù della PescAria dei Campi (foto), cena all'aperto e la serie A

E' arrivato il momento di godersi una "mangiata" di pesce. Perchè dopo una domenica al mare c'è voglia di qualcosa di fresco e gustoso. Niente di meglio che cenare in pedana alla PescAria dei Campi, dove la scelta su primi e secondi piatti di pesce è ampia (vedi foto in gallery):

Spaghetti ai mille sapori (salsa di pomodoro, pachino, cipolla, filetti di tonno, melanzane, olive infornate, ricotta salata, olio evo)

Calamarata al cartoccio (pasta, calamari, aglio, peperoncino, vino bianco pachino, pepe nero, prezzemolo, olio evo)

Scrigni con burrata di Puglia e gamberetto rosso di Mazara (pachino, rucola, gamberetti, olio evo)

Linguine cozze e vongole (pachino, cozze, vongole, aglio, olio evo)

Paccheri alla Bagnarota (pesce spada, peperoncino, origano, prezzemolo, pomod., olio evo)

PescAria i secondi piatti

Polipo arrosto

La Panata dell’Hostaria (calamari, gamberetti, pescato del giorno, pesce spada)

Tagliata di tonno al sesamo con salsa di soia

Tagliata di tonno con pesto di menta

Filetto alla griglia con cipolla di Tropea caramellata

Involtini di pesce spada alla griglia (mollica, capperi, olio ex vergine d’oliva)

Pescato del giorno alla griglia

Dove farlo? Ovviamente in pedana, ricavata all'esterno del locale lato via Possidonea, in uno spazio all'aperto accogliente ed elegante con circa 40 posti a sedere.

Se stavate cercando un motivo in più per andare all'Hostaria, eccolo servito.

Altro grande successo continua a riscuotere il "calzone" ripieno. Quello al pescespada è assolutamente in testa alla classifica delle richieste, ma lo si può imbottire a scelta.

E poi per chi ama il calcio, invece, i locali della storica pizzeria sono sempre aperti con a disposizione schermi visibili per tutti. Stasera in programma la serie A con la Juventus che punta al successo per la vittoria dello scudetto con due giornate di anticipo. (locale ovviamente climatizzato).

Tutte le proposte culinarie sono anche gluten free.

Prenota il tuo tavolo chiamando dopo le 17,30 allo 0965.324003 oppure al 349.3610766