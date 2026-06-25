Sindaco e Giunta danno un taglio allo stipendio: nascono 10 borse lavoro per disoccupati a Polistena

L’Amministrazione Comunale di Polistena ha istituito nuove 10 borse lavoro. L’iniziativa è finanziata grazie al taglio delle indennità del Sindaco e della Giunta, i quali rinunciano pro-quota a circa il 50% dell’indennità di funzione stabilita per legge.

La scelta di Sindaco e amministratori è volontaria e costituisce un atto politico di ridistribuzione sociale a favore di soggetti svantaggiati che, con il loro apporto di manodopera, miglioreranno i servizi resi ai cittadini. L’avviso è stato pubblicato ed è rivolto a cittadini residenti nel nostro Comune, disoccupati o inoccupati, in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti generali:

residenza nel Comune di Polistena

età compresa tra 18 e 50 anni

ISEE non superiore a € 15.000,00

stato di disoccupazione/inoccupazione

Ambiti di impiego e caratteristiche delle borse lavoro

Gli ambiti di lavoro saranno i seguenti con specifiche caratteristiche:

n. 2 borse lavoro per attività di comunicazione e informazione social media del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale:

almeno 10 ore settimanali

€ 400,00 netti mensili

Accesso con diploma + attestati o laurea

n. 4 borse lavoro nei servizi di ecologia, con priorità alle attività di raccolta dei rifiuti urbani:

24 ore settimanali, distribuite su sei giorni lavorativi

€ 800,00 netti mensili

Accesso con licenza media

n. 2 borse lavoro per apertura e chiusura delle isole pedonali, apertura/chiusura e pulizia campi sportivi e Palazzetto dello Sport:

almeno 12 ore settimanali

€ 400,00 netti mensili

Accesso con licenza media

n. 1 borsa lavoro per sfalcio erba e potatura con uso di decespugliatore, servizio autobotte e piccole manutenzioni:

almeno 12 ore settimanali

€ 400,00 netti mensili

Accesso con licenza media

n. 1 borsa lavoro di supporto al Servizio Tecnico Esterno e coordinamento delle maestranze:

20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 11.00

€ 800,00 netti mensili

Accesso con diploma di geometra o equipollente

Termini di presentazione della domanda

Le Domande sono da presentare entro mercoledì 8 luglio 2026, ore 14.00. Le borse lavoro si svolgeranno in un periodo compreso dal 20 luglio 2026 al 19 gennaio 2027 e porteranno complessivamente nuovi servizi ai cittadini.

Per consultare il bando: www.comune.polistena.rc.it

IL SINDACO

Dott. Michele Tripodi