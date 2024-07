Aperte le pre-iscrizioni alla Sandy’s English Academy: novità e importanti progetti

La Sandy’s English Academy, rinomata scuola di inglese di Reggio Calabria riapre le sue porte ed è pronta ad accogliere i nuovi iscritti per l’a.a. 2024-2025 nel migliore dei modi, riservando degli sconti particolari e una vasta gamma di servizi:

“Il nostro obiettivo – afferma Sandy Favano direttrice della scuola – è da sempre quello di rendere l’apprendimento della lingua straniera un percorso piacevole e stimolante. I ragazzi – continua – non devono sentirsi obbligati ad intraprendere questo percorso, ma tutto deve avvenire in maniera naturale così come avviene per l’acquisizione della lingua madre – la nostra non è una scuola bensì una famiglia, dove i nostri ragazzi vengono affiancati quotidianamente da professionisti del settore, non solo in aula ma anche al di là dell’ambiente scolastico.

Cosa ci riserverà quest’anno? Sicuramente tantissime proposte e novità. Ciò che però rimarrà invariato è il nostro metodo, basato su un apprendimento duraturo nel tempo (Life-long learning) e finalizzato all’uso concreto della lingua in contesti reali.

Per i più piccoli – afferma Sandy – ci saranno davvero delle grandi novità, anche di collaborazione con delle bellissime realtà del nostro territorio. Al momento, però, non vogliamo rivelare nulla, sarà una sorpresa”.