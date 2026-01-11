Basket Serie B, alla Viola il derby di Calabria, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati

Si è conclusa la 15ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palacalafiore di Reggio punti che pesano per il derby di Calabria tra Redel Viola e Basket Academy Catanzaro. Gara combattuta in ogni possesso e a tratti frenetica, con difese intense, tanti errori al tiro e punteggi bassi. I neroarancio, sotto di 17 punti, rimontano nel terzo quarto e ottengono una vittoria fondamentale in questo inizio 2026.

Sugli altri campi, la Virtus Ragusa mantiene la vetta con la vittoria in casa ai danni della Bim Bum Basket Rende, mentre in fondo alla classifica Mola vince tra le mura amiche contro Molfetta e lascia l’ultimo posto in classifica.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 15ª giornata

Redel Viola Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro 78-69

Virtus Kleb Ragusa – Bim Bum Basket Rende 100-87

Valentino Castellaneta – Dinamo Basket Brindisi 84-87

Svincolati Milazzo – Adria Bari 85-72

Basket Corato – Basket Monopoli 54-57

Mola New Basket – Dai Optical Virtus Molfetta 69-67

Virtus Matera – Basket School Messina 80-73



Turno di risposo per Barcellona Basket

Classifica

Virtus Ragusa 22

Redel Viola 20

Dinamo Basket Brindisi 20

Action Now Monopoli 20

Virtus Matera 18

Virtus Molfetta 16

Svincolati Milazzo 16

Basket School Messina 14

Basket Academy Catanzaro 14

Valentino Basket Castellaneta 12

Barcellona Basket 12

Basket Corato 10

Mola New Basket 6

Bim Bum Rende 4

Adria Bari 4

Prossimo turno

Virtus Ragusa – Basket Monopoli

Valentino Basket Castellaneta – Virtus Molfetta

Virtus Matera – Bim Bum Rende

Basket Corato – Adria Bari

Redel Viola – Dinamo Basket Brindisi

Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro

Mola New Basket – Barcellona Basket