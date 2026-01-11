Basket Serie B, alla Viola il derby di Calabria, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati
I neroarancio, sotto di 17 punti, rimontano e ottengono la vittoria davanti al pubblico del Palacalafiore
11 Gennaio 2026 - 19:54 | di Redazione
Si è conclusa la 15ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio punti che pesano per il derby di Calabria tra Redel Viola e Basket Academy Catanzaro. Gara combattuta in ogni possesso e a tratti frenetica, con difese intense, tanti errori al tiro e punteggi bassi. I neroarancio, sotto di 17 punti, rimontano nel terzo quarto e ottengono una vittoria fondamentale in questo inizio 2026.
Sugli altri campi, la Virtus Ragusa mantiene la vetta con la vittoria in casa ai danni della Bim Bum Basket Rende, mentre in fondo alla classifica Mola vince tra le mura amiche contro Molfetta e lascia l’ultimo posto in classifica.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 15ª giornata
Redel Viola Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro 78-69
Virtus Kleb Ragusa – Bim Bum Basket Rende 100-87
Valentino Castellaneta – Dinamo Basket Brindisi 84-87
Svincolati Milazzo – Adria Bari 85-72
Basket Corato – Basket Monopoli 54-57
Mola New Basket – Dai Optical Virtus Molfetta 69-67
Virtus Matera – Basket School Messina 80-73
Turno di risposo per Barcellona Basket
Classifica
Virtus Ragusa 22
Redel Viola 20
Dinamo Basket Brindisi 20
Action Now Monopoli 20
Virtus Matera 18
Virtus Molfetta 16
Svincolati Milazzo 16
Basket School Messina 14
Basket Academy Catanzaro 14
Valentino Basket Castellaneta 12
Barcellona Basket 12
Basket Corato 10
Mola New Basket 6
Bim Bum Rende 4
Adria Bari 4
Prossimo turno
Virtus Ragusa – Basket Monopoli
Valentino Basket Castellaneta – Virtus Molfetta
Virtus Matera – Bim Bum Rende
Basket Corato – Adria Bari
Redel Viola – Dinamo Basket Brindisi
Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro
Mola New Basket – Barcellona Basket