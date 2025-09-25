Reggina, l’ultras Lubrano pesantissimo: ‘Meglio Saladini che gente come voi’

Dopo la forte contestazione al patron Ballarino, uno dei capi ultras della Curva Sud, Emanuele Lubrano, va giù pesante contro l’attuale società anche sulla propria pagina social: “Ricordatevelo sempre: il pesce puzza dalla testa. A buon intenditor, poche parole.

Fare calcio non è per tutti e voi lo avete dimostrato in ogni scelta, in ogni atteggiamento.

Vi siete nascosti dietro una maschera di superiorità, ma la vostra presunzione ha parlato più di ogni risultato. Avete confuso la Reggina con voi stessi, ma la Reggina è un’altra cosa.

È la sua gente, è la sua storia, è una città intera che ha sempre lottato con dignità.

Voi siete riusciti in qualcosa di incredibile: farvi odiare da chi quella maglia la ama davvero.

Alla fine la verità è emersa: siete nessuno. L’umiltà è tutto nella vita e voi, di umiltà, non avete mai avuto nemmeno l’ombra”.

Poi un secondo post: “Arroganza, incompetenza e figuracce: questo siete. E se volete chiamarci tossici o altro, fate pure, almeno noi non ci nascondiamo dietro una maschera. Voi sì. Siete la vergogna di questa città. Una società completamente incompetente, scollegata dalla realtà, incapace di gestire anche il minimo sindacale.

Mai vista una dirigenza seduta in tribuna che si alza per gridare contro la propria gente. Neanche in terza categoria succede. Che vergogna.

Meglio SALADINI CHE GENTE COME VOI”.