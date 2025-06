Reggina: possibili novità nel settore giovanile?

Dopo i buoni risultati ottenuti nella stagione appena conclusa, la Reggina ha ribadito attraverso tutti gli interventi dei propri dirigenti di voler continuare sul solco tracciato rispetto all’attenzione da rivolgere al settore giovanile.

“La Reggina deve ragionare in chiave moderna, ma pensando anche al passato. Abbiamo degli ottimi giovani e dobbiamo avere il coraggio di farli giocare. Serve programmazione e una strategia sostenibile. Si vuole fare calcio senza voli pindarici, siamo già caduti e soprattutto in queste categorie bisogna stare attenti“.

Sono le dichiarazioni di qualche mese addietro del Dg Praticò ed è per questo che si intende potenziarlo ulteriormente, magari con figure che hanno già dimostrato in passato di poter essere utili alla causa per competenza ed esperienza. Da giorni circola insistentemente la voce di un possibile ritorno di Salvatore Laiacona, personaggio che nel mondo del calcio giovanile, non ha bisogno di presentazioni.

Lunghissima la sua militanza sotto la gestione Foti, poi il ritorno nel periodo in cui nella Reggina di Gallo era presente il Dg Tempestilli. Parliamo di voci, forse approcci e quindi al momento nulla di concreto. Va inoltre ricordato il buon lavoro svolto da Seby Fortugno che, comunque, la società intende assolutamente confermare. Nel caso in cui arrivasse anche Laiacona, ci sarebbe da capire quale sarà la distribuzione dei ruoli.