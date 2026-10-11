Reggina-Vibonese: come e dove vedere la partita degli amaranto
La possibilità di seguire l'incontro per chi non sarà al Granillo
11 Ottobre 2026 - 00:46 | Redazione
Ci sarà una buona cornice di pubblico al Granillo per la sfida tra la Reggina e la Vibonese, rispettivamente prima e seconda in classifica. Le potenzialità delle due squadre, il momento di forma dei rossoblu e la voglia di riscatto degli amaranto, dovrebbero garantire uno spettacolo interessante.
Come vedere la partita
E’ Reggina Channel a trasmettere le partite interne della squadra amaranto, la sezione che si trova all’interno del sito ufficiale della società e che basterà semplicemente cliccare per chi è già abbonato.
Pay-per-view della singola partita, per acquistare solo Reggina–Vibonese, inizio ore 15:00, nonché per i singoli eventi successivi, il prezzo è di 9,90 euro.
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