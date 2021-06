Carenza personale a Reggio, 'Peppone': 'Basta critiche agli imprenditori'. E lancia una proposta

Sulle motivazioni che vedono i titolari dei locali alla disperata ricerca di personale, Peppone vede le responsabilità del Governo.

"Ritengo che tutta questa situazione sia da considerare come una “guerra tra poveri” che appartiene ad un popolo che come un “cane prova a mordersi la coda”. Secondo me la vera causa di queste polemiche è l’incertezza provocata da decisioni poco chiare e risolutive da parte del governo.

Ritengo sia giusto il reddito di cittadinanza in favore di tutte le persone in difficoltà, ma in un momento di grande necessita da parte della nostra categoria di imprenditori nel campo della ristorazione, vorremmo avere un organo statale a cui rivolgerci in quanto ci troviamo nella quasi impossibilità a recuperare del personale".

La proposta di Giuseppe Ferranti

L'imprenditore campano, oramai reggino di adozione, si dice pronto ad assumere e lancia una proposta.

"Da imprenditore sono disponibile ad assumere a mie spese un dipendente che percepisce il reddito di cittadinanza, magari risparmiando i contributi a carico dello Stato.Questa proposta porterebbe benefici sia allo Stato, sia ai giovani e agli imprenditori".