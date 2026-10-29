Reggio, successo per il corso di saldatura CEFOSMET: aperte le iscrizioni per la nuova edizione

Si è conclusa con successo una nuova edizione del Corso Professionale di Saldatura di 40 ore organizzato da CEFOSMET, confermando il valore della formazione tecnica per le imprese e per chi desidera acquisire competenze concretamente spendibili nel mondo del lavoro.

Un percorso intenso, caratterizzato da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e attività di laboratorio, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere e perfezionare le principali tecniche di saldatura, affiancati da docenti specializzati.

Dalla presentazione del corso alla formazione sul campo

Il percorso è stato progettato con un obiettivo preciso: offrire una formazione concreta, capace di avvicinare i partecipanti alla professione del saldatore e prepararli alle esigenze del settore produttivo.

Attraverso il video di presentazione, CEFOSMET racconta l’iniziativa e il valore di un percorso che mette al centro l’apprendimento pratico e lo sviluppo delle competenze.

40 ore per trasformare la formazione in competenze concrete

Dalla conoscenza dei materiali e delle attrezzature fino all’esecuzione dei giunti saldati, il corso ha permesso ai partecipanti di confrontarsi direttamente con le attività operative tipiche del settore.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, alla corretta esecuzione delle lavorazioni e al riconoscimento dei principali difetti di saldatura.

Il percorso è stato inoltre orientato alla preparazione delle prove di qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI EN ISO 9606-1, riferimento per la qualificazione dei saldatori su acciaio.

L’obiettivo di CEFOSMET è chiaro: non limitarsi a trasmettere conoscenze teoriche, ma sviluppare capacità operative che possano rappresentare un valore concreto per le aziende e per il futuro professionale dei partecipanti.

La parola ai protagonisti: le testimonianze del corso

A raccontare il valore dell’esperienza formativa sono anche i protagonisti del corso, attraverso un video dedicato alle testimonianze raccolte durante il percorso.

Un’occasione per conoscere più da vicino l’esperienza dei partecipanti e scoprire come la formazione professionale possa trasformare la voglia di imparare in competenze pratiche.

Formazione professionale e opportunità di inserimento lavorativo

Il corso ha rappresentato anche un’importante occasione di collaborazione con realtà impegnate nella promozione dell’occupabilità.

Tra queste, il Consiglio Italiano per i Rifugiati – ETS, che ha aderito all’iniziativa confermando la fiducia in CEFOSMET per la formazione professionale delle persone accolte dall’associazione, con l’obiettivo di favorirne il futuro inserimento lavorativo.

Un’esperienza che evidenzia come la formazione tecnica possa contribuire alla crescita delle competenze individuali e rispondere al fabbisogno di personale specializzato delle imprese.

CEFOSMET al fianco delle aziende per formare e qualificare i saldatori

Oltre ai percorsi rivolti ai singoli partecipanti, CEFOSMET affianca aziende, agenzie per il lavoro e associazioni nella progettazione di programmi formativi personalizzati.

Dalla formazione iniziale all’aggiornamento delle competenze, fino alle prove di qualificazione, l’obiettivo è supportare le organizzazioni nella valorizzazione delle risorse umane e nel miglioramento della qualità delle lavorazioni.

Investire nella formazione significa migliorare le competenze del personale, elevare la qualità delle lavorazioni e creare nuove opportunità professionali.

Nuovo corso di saldatura dal 16 al 20 novembre 2026: iscrizioni aperte

A seguito della positiva conclusione di questa edizione, CEFOSMET annuncia l’apertura delle iscrizioni al prossimo Corso Professionale di Saldatura di 40 ore, in programma dal 16 al 20 novembre 2026 a Reggio Calabria.

Un’opportunità rivolta a chi desidera imparare un mestiere, migliorare le proprie competenze o investire nella formazione e qualificazione del personale.

Sei un’azienda, un’agenzia per il lavoro o un’associazione? CEFOSMET è a disposizione per progettare percorsi formativi e qualifiche personalizzate in linea con le specifiche esigenze professionali e produttive.

CEFOSMET – Centro di Formazione Professionale

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