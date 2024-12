Reggio, l’imperdibile open day dal dr. Giovanni Foti: sorriso perfetto per Natale!

Hai mai sognato un sorriso splendente per il periodo più magico dell’anno? Non perdere l’occasione unica offerta dallo studio dentistico del Dr. Giovanni Foti in via Pacinotti 54, Reggio Calabria: dall’11 al 14 dicembre, partecipa gratuitamente all’Open Day dedicato allo sbiancamento dentale e agli allineatori invisibili!

Perché partecipare all’Open Day?

Consulenze gratuite : ogni partecipante avrà diritto a una visita odontoiatrica approfondita e personalizzata.

: ogni partecipante avrà diritto a una visita odontoiatrica approfondita e personalizzata. Scansione digitale 3D : scopri come potrebbe essere il tuo nuovo sorriso grazie alla tecnologia di ultima generazione.

: scopri come potrebbe essere il tuo nuovo sorriso grazie alla tecnologia di ultima generazione. Tariffe agevolate : accesso esclusivo a offerte speciali sui trattamenti.

: accesso esclusivo a offerte speciali sui trattamenti. Regali natalizi: ricevi gadget a tema natalizio, come dentifrici al gusto cannella e caramello salato.

Allineatori invisibili: estetica e innovazione

Gli allineatori trasparenti rappresentano la soluzione ideale per allineare i denti in modo discreto e confortevole. Durante l’Open Day, il Dr. Foti illustrerà i benefici di questa tecnologia perfetta per correggere denti storti, diastemi e malocclusioni leggere o moderate.

Sbiancamento dentale: un sorriso luminoso per le feste

Il trattamento professionale offerto dallo studio del Dr. Foti garantisce risultati straordinari, grazie a tecniche sicure ed efficaci che preservano la salute dei denti. In pochi passi, potrai avere denti più bianchi e brillanti, pronti per il tuo brindisi natalizio.

Prenota subito il tuo posto

Gli appuntamenti sono limitati! Prenota ora la tua consulenza gratuita contattando il numero 375.8001526, lo studio si trova in via Pacinotti 54, Reggio Calabria.

Dr. Giovanni Foti: un riferimento per l’estetica dentale

Con una formazione eccellente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e anni di esperienza, il Dr. Foti è un punto di riferimento per chi desidera migliorare il proprio sorriso. Grazie alle più avanzate tecnologie odontoiatriche, lo studio combina innovazione e attenzione al paziente per offrire cure di altissimo livello.

Segui la pagina Instagram @giovanni_foti_dentistry per non perderti aggiornamenti, consigli e novità.

Questo Natale, regala (o regalati) un sorriso indimenticabile!