Il Reggio Village presenta il suo nuovo campo di calcio a 5

Il Reggio Village continua a mantenere la sua promessa di miglioramento e innovazione, portando avanti il progetto di riqualificazione del centro polisportivo. Dopo il recente rinnovamento del campo numero 5 di calcio a 5, anche il campo numero 2 ha subito un restyling completo, con l’installazione di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, nuove panchine e un impianto di illuminazione all’avanguardia. Un passo importante per garantire agli utenti un’esperienza ancora più confortevole e professionale.

Il Reggio Village si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di sport, offrendo una vasta gamma di strutture dedicate. Oltre ai campi da calcio, la struttura mette a disposizione anche due campi di Padel, una delle discipline in forte crescita, che attraggono sempre più sportivi. Gli spazi dedicati al Padel sono progettati per offrire un ambiente ideale, spazioso e confortevole, dove gli appassionati possono sfidarsi in partite all’insegna del divertimento e della competizione.

Non solo sport, ma anche benessere: il Reggio Village ha pensato a spazi relax dove gli atleti possono ricaricarsi dopo una partita. Questi angoli dedicati permettono di socializzare e rilassarsi, creando un’atmosfera accogliente che rende ogni visita un’esperienza completa.

La struttura, che vanta ben 4 campi di calcio a 5, due a 7 e uno a 11, si distingue per la qualità delle sue infrastrutture e l’attenzione al benessere degli utenti. Con una varietà di spazi dedicati ad altre discipline sportive, il Reggio Village non è solo un centro sportivo, ma un vero e proprio riferimento per chi cerca un’esperienza sportiva completa e soddisfacente.

Per prenotare il tuo campo, basta chiamare il numero 327.4826898.