Giunta Falcomatà: nessuna proposta ad Angela Martino

Rispetto all’articolo pubblicato oggi sulle nostre pagine, nel quale si ipotizzava la possibilità di un ritorno in Giunta di Angela Martino, rifiutata da quest’ultima e dal segretario provinciale di Sinistra Italiana Demetrio Delfino, da ambienti vicini al sindaco Falcomatà si assicura che mai il primo cittadino ha proposto un ritorno in Giunta dell’ex assessore alle attività produttive.

Se vi è stata la proposta\possibilità di pensare ad un assessorato in quota Sinistra Italiana e nello specifico da assegnare ad Angela Martino, questa non sarebbe arrivata nè dal sindaco nè da ambiente politici a lui riferibili o correlati.

Proprio in queste ore, il segretario Demetrio Delfino attraverso un post su Facebook ha assicurato che Sinistra Italiana non è interessata a postazioni in Giunta.

“A scanso di equivoci ribadisco che le donne e gli uomini di *Sinistra Italiana* non sono interessati a nessun rimpasto e non lo saranno fino alla fine di questa consiliatura.

Lavoreremo liberamente per ricostruire un Centro Sinistra che sia degno dei valori di un tempo, che purtroppo oggi sono smarriti”, le parole di Delfino.