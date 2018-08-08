Il lido di Marina di San Lorenzo festeggia il decimo compleanno la notte del 10 agosto con tre zone musicali e un ospite internazionale

La notte delle stelle cadenti è sempre più vicina e il Cala Azul non può di certo mancare di fronte all’evento più importante della stagione estiva.

Oltre ad essere l’evento più atteso dell’estate, quest’anno il 10 agosto segna una tappa fondamentale per il Cala Azul, il suo 10° anniversario! Anno dopo anno lo stabilimento di Marina di San Lorenzo ha creato altissime aspettative nei reggini che ora non vedono l’ora di scoprire cosa il lido ha in serbo per il 2018.

Sorrisi, allegria, bella gente, artisti di valenza internazionale, scenografie di altissimo livello che meritano un pubblico delle grandi occasioni, questo e molto altro vi aspetta nella notte dei desideri!

La notte dei desideri a Marina di San Lorenzo

Elementi inconfondibili ed irripetibili sono pronti ad intrecciarsi sotto un cielo esclusivo, in una location eccezionale, quella dello stabilimento di Marina di San Lorenzo “Cala Azul“.

“Siamo carichissimi per questa serata – afferma Sarica – Sta andando tutto alla grande, abbiamo già registrato un tutto esaurito per privèe e tavoli”.

Un successo che ovviamente deriva da un’attenta e scrupolosa organizzazione che, per tanti anni è riuscita a soddisfare l’animo esigente dei reggini, che estate dopo estate sono tornati a trascorrere la notte delle stelle cadenti proprio al Cala Azul.

“Avremo 3 zone musicali – prosegue Sarica – Una sala principale con Angemi, caraibici con Progetto Salsa e un altro ambiente dedicato al Made in Italy. A queste si aggiungeranno il privèe e la spiaggia dove sarà possibile ballare fino alle prime luci del mattino”.

Angemi e Opera Circus, gli ospiti della serata

Come ogni anno al Cala Azul non poteva di certo mancare un ospite di fama internazionale, per il 10 agosto è infatti prevista, oltre alla presenza dei migliori dj internazionali, quella di Angemi, reduce dal Tomorrowland. Presenti all’evento anche gli Opera Circus che ameranno la serata con la loro magia e i loro effetti speciali.

“Chi ci sceglierà non rimarrà deluso” conclude Sarica, che invita tutti i reggini a partecipare all’ormai consolidato appuntamento annuale. “Il Cala Azul festeggerà il suo compleanno nel migliore dei modi. I 10 anni di 10 agosto è un traguardo importante che ci riempie di orgoglio ed emozione”.

Prevendite e contatti

Le prevendite sono ancora disponibili! Cosa contatta il tuo pr di fiduca o visita la pagina Facebook del Cala Azul.

Contatti

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Nino 334 8925479

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