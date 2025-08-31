Scuola Calcio Valanidi: due giorni di Open Day gratuiti. Gli appuntamenti

La Scuola Calcio Valanidi apre le porte ai giovani calciatori con due giornate di Open Day gratuito, in programma lunedì 1 e mercoledì 3 settembre. Un’occasione per avvicinarsi al calcio, vivere lo sport in un ambiente sano e conoscere da vicino lo staff tecnico.

Gli appuntamenti si terranno in due impianti sportivi: Centro polisportivo “Reggio Village” in viale Messina a Reggio Calabria per le categorie Piccoli Amici (2019-20-21) ore 15:00, Primi Calci (2017-18) ore 16:15 e Pulcini (2015-2016) ore 18:00.

Campo sportivo “Parco Longhi Bovetto” a Valanidi (RC) per le categorie Esordienti (2013-2014) ore 16:15 e Giovanissimi (2011-2012) ore 16:15.

Come partecipare

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e ragazzi interessati a provare l’esperienza del calcio in un contesto educativo e formativo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria presso il centro polisportivo Reggio Village, il numero 376 0319600 o seguire la pagina Instagram @asdvalanidicalciogiovanile2022.

La Scuola Calcio Valanidi, affiliata alla FIGC e ad ASC Sport, conferma così il proprio impegno nella crescita sportiva e personale dei più giovani, puntando su valori come il rispetto, il lavoro di squadra e la passione per il calcio.