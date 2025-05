Sta per finire l’anno scolastico. Organizza la tua festa da noi: “Hostaria dei Campi e Meet”

Con la fine dell’anno scolastico alle porte, è tempo di pensare a come festeggiare con i compagni di classe. Per chi cerca un luogo accogliente, con buon cibo e la possibilità di divertirsi in compagnia, l’Hostaria dei Campi e il Meet sono la scelta giusta.

I locali propongono un’offerta pensata proprio per le comitive di studenti: menù a partire da 16 euro, sala riservata e musica per tutta la serata. Un’occasione per salutarsi e brindare insieme, senza pensieri.

Cucina locale, prodotti bio e senza glutine

L’Hostaria dei Campi è nota per l’attenzione alla qualità. In cucina si utilizzano prodotti a chilometro zero e biologici, con un’offerta che spazia dalla cucina tradizionale alla pizza ad alta digeribilità. Non mancano stuzzicherie e opzioni senza glutine, per andare incontro a ogni esigenza.

Dove si trova

L’Hostaria dei Campi è in via Reggio Campi 1° tronco n.30, a Reggio Calabria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965 324003.