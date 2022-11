Reggio, una serata di gala per l'ambiente: il bergamotto conquista il Principe Alberto - FOTO

La visita speciale del Principe a Reggio Calabria non poteva che essere l'occasione ideale per celebrare il bergamotto

Dopo aver visitato il Museo Archeologico Nazionale ed esser stato ospite dell'Università Mediterranea, che gli ha conferito la laurea honoris causa in scienze ambientali e forestali, il Principe Alberto II di Monaco ha proseguito la tappa del suo viaggio a Reggio Calabria con una serata di gala, sempre all'insegna delle eccellenze territorio.

E cosa si poteva decidere di offrire a sua Eccellenza se non il principe degli agrumi: il bergamotto di Reggio Calabria? L'evento di gala, si è tenuto nella serata di lunedì 7 novembre nella magnifica cornice di Villa La Fenice, dove lo chef Enzo Bruno ha dato ampia dimostrazione delle sue eccezionali doti culinarie. All'organizzazione ci hanno pensato le Event Planner Patrizia Sorrentino e Paola Canale, mentre, il tocco di magia è stato dato dall'azienda Friberga di Salvatore Friscia.

Una serata di gala per l'ambiente: special guest il principe Alberto

Per l'evento di gala, Friberga ha proposto agli ospiti presenti, tra cui i Presidenti della Fondazione Principe Alberto II di Monaco per l'Italia e la Francia, il Cerimoniere ed altre illustri figure cittadine, il "Bergamottata Spritz", l'aperitivo di eccellenza per trasmettere il sapore unico ed inconfondibile dell'agrume distintivo della città dello Stretto.

"Il prodotto è buonissimo" avrebbero infatti detto i presenti dopo il primo assaggio, tant'è che il principe si è concesso il bis. E chissà che il prodotto completamente made in Reggio, dopo questa occasione, non possa sbarcare a Monaco.

"Ho investito tanto in questa città - ha detto l'imprenditore Salvatore Friscia a margine dell'evento ai microfoni di CityNow - ed il mio impegno sta venendo ripagato con le più grandi collaborazioni e i risultati sono condivisibili. Quest'anno non parteciperò alla fiera dell'artigianato a Milano, visti i numerosi impegni sul nostro territorio. Continuerò a lavorare affinché il prodotto si affermi sul mercato non solo reggino, ma nazionale ed internazionale. Grazie a tutti i sostenitori Friberga e un saluto a tutti gli operatori del settore bergamotto di Reggio Calabria".