Serie D: il Gela stacca tutti, la Nissa vince, cade la Vibonese. Adesso tocca alla Reggina. La classifica
Giornata con orari spezzettati, i risultati del pomeriggio. Mancano solo due gare da giocare
24 Settembre 2025 - 18:04 | Redazione
Tanti gol in questo turno infrasettimanale con diverse partite che si sono giocate alle 15, altre alle 16 e il programma della giornata che si concluderà con il posticipo serale tra la Reggina e la Gelbison. La Nissa ha tremato in casa con il Favara, sotto di due reti è riuscita a pareggiare a due minuti dalla fine e ribaltarla in pieno recupero. Il Gela viaggia a in maniera spedita e con tre gol si libera della Vigor Lamezia guidando la classifica in piena solitudine. Bene anche il Savoia che ha strapazzato l’Enna. Vibonese battuta nel derby con il Sambiase.
I risultati della giornata
Acireale – Messina 1-2
Gela – Vigor Lamezia 3-0
Enna – Savoia 0-3
Nissa – Favara 3-2
Paternò – Ragusa 0-0
A. Palermo – Nuova Igea 2-2
Sambiase – Vibonese 2-0
Milazzo – Sancataldese (ore 18)
Reggina – Gelbison (ore 20,30)
La classifica
Gela 10
Savoia 8
Nuova Igea 8
Favara 7
Nissa 7
Sambiase 7
Vigor Lamezia 6
A. Palermo 6
Vibonese 5
Reggina 4
Gelbison 4
Milazzo 2
Enna 2
Ragusa 2
Paternò 2
Sancataldese 1
Acireale 1
Messina (-14) -7