Serie D: il Gela stacca tutti, la Nissa vince, cade la Vibonese. Adesso tocca alla Reggina. La classifica

Tanti gol in questo turno infrasettimanale con diverse partite che si sono giocate alle 15, altre alle 16 e il programma della giornata che si concluderà con il posticipo serale tra la Reggina e la Gelbison. La Nissa ha tremato in casa con il Favara, sotto di due reti è riuscita a pareggiare a due minuti dalla fine e ribaltarla in pieno recupero. Il Gela viaggia a in maniera spedita e con tre gol si libera della Vigor Lamezia guidando la classifica in piena solitudine. Bene anche il Savoia che ha strapazzato l’Enna. Vibonese battuta nel derby con il Sambiase.

I risultati della giornata

Acireale – Messina 1-2

Gela – Vigor Lamezia 3-0

Enna – Savoia 0-3

Nissa – Favara 3-2

Paternò – Ragusa 0-0

A. Palermo – Nuova Igea 2-2

Sambiase – Vibonese 2-0

Milazzo – Sancataldese (ore 18)

Reggina – Gelbison (ore 20,30)

La classifica

Gela 10

Savoia 8

Nuova Igea 8

Favara 7

Nissa 7

Sambiase 7

Vigor Lamezia 6

A. Palermo 6

Vibonese 5

Reggina 4

Gelbison 4

Milazzo 2

Enna 2

Ragusa 2

Paternò 2

Sancataldese 1

Acireale 1

Messina (-14) -7