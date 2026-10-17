Serie D: giornata tutta da seguire soprattutto per la vetta. Il programma e la classifica

Tre partite su tutte che potrebbero creare movimento nella parte più alta della classifica. Nissa-Reggina è la gara di cartello della giornata, ma c’è anche un big match inaspettato, quello che si gioca tra l’Avola e il Sambiase, prima e seconda in classifica distanti solamente di un punto. Attenzione anche a Licata-Siracusa. Di questo trittico potrebbe approfittarne la Vibonese che in casa affronta il Gela.

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Il programma della giornata

Avola – Sambiase

Modica – Athletic Palermo

Nissa – Reggina

Igea Virtus – Ragusa

Trapani – Favara

Vibonese – Gela

Vigor Lamezia – Enna

Milazzo – PraiaTortora (ore 15,30)

Licata – Siracusa (ore 16,00)

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La classifica