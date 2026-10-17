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Serie D: giornata tutta da seguire soprattutto per la vetta. Il programma e la classifica

Reggina impegnata contro la Nissa in trasferta, big match ad Avola, vuole approfittarne la Vibonese

17 Ottobre 2026 - 21:48 | Redazione

Riccardo Rotulo Reggina

Tre partite su tutte che potrebbero creare movimento nella parte più alta della classifica. Nissa-Reggina è la gara di cartello della giornata, ma c’è anche un big match inaspettato, quello che si gioca tra l’Avola e il Sambiase, prima e seconda in classifica distanti solamente di un punto. Attenzione anche a Licata-Siracusa. Di questo trittico potrebbe approfittarne la Vibonese che in casa affronta il Gela.

Leggi anche

Il programma della giornata

Avola – Sambiase

Modica – Athletic Palermo

Nissa – Reggina

Igea Virtus – Ragusa

Trapani – Favara

Vibonese – Gela

Vigor Lamezia – Enna

Milazzo – PraiaTortora (ore 15,30)

Licata – Siracusa (ore 16,00)

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 16
  2. Sambiase 16
  3. Avola 15
  4. Vibonese 14
  5. Licata 14
  6. PraiaTortora 12
  7. Nuova Igea 11
  8. Milazzo 10
  9. Nissa 9
  10. Athletic Palermo 8
  11. Modica 7
  12. Siracusa (-7) 7
  13. Favara 7
  14. Gela (-1) 5
  15. Vigor Lamezia 5
  16. Ragusa 3
  17. Trapani (-5) 1
  18. Enna 1

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