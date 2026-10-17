Serie D: giornata tutta da seguire soprattutto per la vetta. Il programma e la classifica
Reggina impegnata contro la Nissa in trasferta, big match ad Avola, vuole approfittarne la Vibonese
17 Ottobre 2026 - 21:48 | Redazione
Tre partite su tutte che potrebbero creare movimento nella parte più alta della classifica. Nissa-Reggina è la gara di cartello della giornata, ma c’è anche un big match inaspettato, quello che si gioca tra l’Avola e il Sambiase, prima e seconda in classifica distanti solamente di un punto. Attenzione anche a Licata-Siracusa. Di questo trittico potrebbe approfittarne la Vibonese che in casa affronta il Gela.
Il programma della giornata
Avola – Sambiase
Modica – Athletic Palermo
Nissa – Reggina
Igea Virtus – Ragusa
Trapani – Favara
Vibonese – Gela
Vigor Lamezia – Enna
Milazzo – PraiaTortora (ore 15,30)
Licata – Siracusa (ore 16,00)
La classifica
- Reggina 16
- Sambiase 16
- Avola 15
- Vibonese 14
- Licata 14
- PraiaTortora 12
- Nuova Igea 11
- Milazzo 10
- Nissa 9
- Athletic Palermo 8
- Modica 7
- Siracusa (-7) 7
- Favara 7
- Gela (-1) 5
- Vigor Lamezia 5
- Ragusa 3
- Trapani (-5) 1
- Enna 1
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