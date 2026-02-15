City Now

Serie D: sempre più avvincente la lotta al vertice. Il programma e la classifica

La Reggina al Granillo contro il Messina. Impegni in trasferta per le prime due della classe

15 Febbraio 2026 - 00:37 | Redazione

Reggina Ferraro attacco

Cinque squadre nel giro di tre punti si daranno battaglia fino al termine della stagione per un solo posto utile che consentirà la promozione in serie C. La capolista Nuova Igea renderà visita al Sambiase, mentre l’Athletic Palermo giocherà sul difficile campo di Enna. Savoia fuori con il Favara, mentre in casa giocheranno la Reggina contro il Messina e la Nissa con la Vigor Lamezia.

Il programma della giornata

Favara – Savoia

Enna – Athletic Palermo

Gelbison – Ragusa

Milazzo – Vibonese

Paternò – Santacaldese

Reggina – Messina

Nissa – Vigor Lamezia

Sambiase – Nuova Igea

Gela – Acireale

La nuova classifica

  1. Nuova Igea 45
  2. Athletic Palermo 44
  3. Savoia 43
  4. Reggina 43
  5. Nissa 42
  6. Milazzo 35
  7. Gela (-1) 33
  8. Gelbison 33
  9. Sambiase 32
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Sancataldese 21
  14. Ragusa 21
  15. Messina (-14) 21
  16. Acireale (-1) 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 11

