Serie D: sempre più avvincente la lotta al vertice. Il programma e la classifica
La Reggina al Granillo contro il Messina. Impegni in trasferta per le prime due della classe
15 Febbraio 2026 - 00:37 | Redazione
Cinque squadre nel giro di tre punti si daranno battaglia fino al termine della stagione per un solo posto utile che consentirà la promozione in serie C. La capolista Nuova Igea renderà visita al Sambiase, mentre l’Athletic Palermo giocherà sul difficile campo di Enna. Savoia fuori con il Favara, mentre in casa giocheranno la Reggina contro il Messina e la Nissa con la Vigor Lamezia.
Il programma della giornata
Favara – Savoia
Enna – Athletic Palermo
Gelbison – Ragusa
Milazzo – Vibonese
Paternò – Santacaldese
Reggina – Messina
Nissa – Vigor Lamezia
Sambiase – Nuova Igea
Gela – Acireale
La nuova classifica
- Nuova Igea 45
- Athletic Palermo 44
- Savoia 43
- Reggina 43
- Nissa 42
- Milazzo 35
- Gela (-1) 33
- Gelbison 33
- Sambiase 32
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 21
- Ragusa 21
- Messina (-14) 21
- Acireale (-1) 20
- Favara 20
- Paternò 11