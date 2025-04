Serie D: Reggina, una vittoria per accorciare. Il programma e la classifica

Lotta molto interessante anche in coda per evitare la retrocessione diretta

Siracusa a riposo forzato, Reggina in casa contro la Nissa per tentare di accorciare in classifica e poi giocarsi tutto nello sprint finale. Una domenica tutta da seguire in serie D, girone I, dove anche in coda discorsi ancora molto aperti.

Il programma della giornata

Acireale – Sambiase

Città di S. Agata – Pompei

Enna – Vibonese

Ragusa – Locri

Reggina – Nissa

Scafatese – Favara

Licata – Paternò

Nuova Igea – Sancataldese

Riposa: Siracusa

La classifica



Siracusa 69

Reggina 65

Scafatese 53

Sambiase 50

Vibonese 46

Nissa 43

Paternò 39

Pompei 34

Nuova Igea 34

Ragusa 31

Sancataldese 31

Favara 29

Acireale 29

Enna 28

Licata 25

Città di S. Agata 23

Locri 22