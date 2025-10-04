Serie D: Reggina in campo per la svolta. Il programma della giornata e la classifica
Amaranto al Granillo per iniziare la scalata al vertice. Nissa-Vibonese tutta da seguire
04 Ottobre 2025 - 20:03 | Redazione
Si scende in campo per la giornata numero sei del campionato di serie D. La Reggina è a digiuno di vittorie da tre turni, un solo successo in questa prima deludente parte di stagione, due pareggi e due sconfitte. Al Granillo arriva il giovane Ragusa, compagine capace di imbrigliare la scorsa settimana la Nissa, sfiorando anche il successo. La capolista Gela in casa con la Nuova Igea.
Il programma della giornata
Castrum Favara – Gelbison
Acireale – Sancataldese
Enna – Messina
Nissa – Vibonese
Paternò – Vigor Lamezia
Reggina – Ragusa
Sambiase – Savoia
Gela – Nuova Igea
Milazzo – A. Palermo
La classifica
Gela 10
Savoia 9
Nuova Igea 9
A. Palermo 9
Gelbison 8
Nissa 8
Sambiase 8
Vibonese 8
Favara 7
Vigor Lamezia 7
Milazzo 6
Reggina 5
Sancataldese 4
Enna 3
Ragusa 3
Paternò 3
Acireale 1
Messina (-14) -6