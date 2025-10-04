Serie D: Reggina in campo per la svolta. Il programma della giornata e la classifica

Si scende in campo per la giornata numero sei del campionato di serie D. La Reggina è a digiuno di vittorie da tre turni, un solo successo in questa prima deludente parte di stagione, due pareggi e due sconfitte. Al Granillo arriva il giovane Ragusa, compagine capace di imbrigliare la scorsa settimana la Nissa, sfiorando anche il successo. La capolista Gela in casa con la Nuova Igea.

Il programma della giornata

Castrum Favara – Gelbison

Acireale – Sancataldese

Enna – Messina

Nissa – Vibonese

Paternò – Vigor Lamezia

Reggina – Ragusa

Sambiase – Savoia

Gela – Nuova Igea

Milazzo – A. Palermo

La classifica

Gela 10

Savoia 9

Nuova Igea 9

A. Palermo 9

Gelbison 8

Nissa 8

Sambiase 8

Vibonese 8

Favara 7

Vigor Lamezia 7

Milazzo 6

Reggina 5

Sancataldese 4

Enna 3

Ragusa 3

Paternò 3

Acireale 1

Messina (-14) -6