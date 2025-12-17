Solidarietà e Musica al Casale Tramontana con l’Associazione EsserCi

L'iniziativa mira a sostenere le attività dell'Hospice, un luogo che offre cure palliative e assistenza ai malati terminali

L’Associazione EsserCi invita tutti a partecipare a una serata speciale, un’occasione di condivisione e solidarietà, che si terrà venerdì 26 dicembre alle ore 19.00 presso il Casale Tramontana. Un appuntamento che fa seguito a quello dello scorso anno, in cui la raccolta fondi è stata a sostegno del Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo, cellule staminali e terapie cellulari (GITMO).

L’evento, “Aperitivo & Musica insieme per la solidarietà“, offre una serata piacevole dove l’intrattenimento musicale si unisce alla causa sociale. Parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Via delle Stelle Hospice di Reggio Calabria.

L’iniziativa mira a sostenere le attività dell’Hospice, un luogo che offre cure palliative e assistenza ai malati terminali, in un periodo dell’anno in cui la vicinanza e il supporto sono particolarmente significativi.

Un’occasione imperdibile per fare la differenza e contribuire al benessere della comunità, godendo al contempo di una serata all’insegna della musica e della convivialità. Non mancate!