Grande cerimonia di premiazione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Bevacqua che hanno partecipato al concorso “Un poster per la pace” 2017-2018, sponsorizzato dal Lions Club Magna Grecia di Reggio Calabria.

Nell’Aula Magna gremita di genitori ed alunni, il Presidente del Lions Magna Grecia dott. Vincenzo Vitale ha consegnato una coppa al primo classificato, medaglie ed attestati di merito agli altri alunni che hanno realizzato lavori molto belli e significativi.

Da 30 anni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano il Concorso “Un Poster per la Pace” presso le scuole e i gruppi giovanili locali al fine di incoraggiare i giovani di tutto il mondo a esprimere la propria visione della pace. I poster passano attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale, multidistrettuale, internazionale e vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema. A livello internazionale, la giuria, costituita da esperti di arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 premi di merito.

Una targa di ringraziamento è stata consegnata alla Dirigente Scolastica dott.ssa Mariantonia Puntillo che ha sempre sostenuto e favorito tutte le iniziative di forte spessore socio – culturale, stimolando docenti ed alunni a partecipare.