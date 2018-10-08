Matteo Mecacci dopo la sconfitta sulla sirena a Matera (clicca qui per il resoconto del match) è molto rammaricato per come è andato il finale dei neroarancio: “Una partita con gli ultimi due quarti “distratti”, abbiamo commesso varie ingenuità, per non andare all’intervallo lungo con maggiore distacco di punti. Enzo Cena ci ha fatto davvero male, volevamo difendere su Battaglia, invece negli ultimi quarti sono andati bene, noi abbiamo commesso molti errori e nel finale punto a punto ci hanno superato. Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità dagli esterni, loro hanno fatto una difesa eccezionale, però in attacco, in penetrazione non siamo andati per nulla bene, per una squadra di B è davvero impensabile”.

Su quello che ci riserva il resto del campionato si esprime l’headcoach neroarancio: “Non esisteranno partite che si possano decidere prima dell’intervallo, oggi siamo stati inizialmente molto bravi, saranno tutti match difficili, gli avversari ci hanno punito, rimane la reazione importante da parte dei giocatori in momenti negativi della partita, dovremo ripartire da questi elementi e lavorare molto.

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