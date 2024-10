Africo, uomo trovato morto in mare: si ipotizza un malore

Trovato un uomo morto nelle acque di Africo. Deceduto, dopo un immersione nelle acque della località reggina, un uomo in servizio presso i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, in vacanza con il fratello. Ispettore in servizio, forse a causa di un malore è deceduto in acqua. Il Comando dei Vigili locale è stato informato dal Comando di Roma dell’accaduto e quindi si è messo in moto per assistere il fratello, a cui è stata riconsegnata la salma.