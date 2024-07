Reggio, cene sul Rooftop ed eventi privati sotto le stelle. Prenota da Pummaroru

Immagina di cenare sotto le stelle, con una leggera brezza estiva che ti accarezza il viso e una vista sul cielo di Reggio Calabria. Da Pummaroru, tutto questo è possibile. La terrazza del locale, una delle poche a Reggio Calabria, offre un’atmosfera romantica e incantevole.

Le cene in terrazza e gli eventi privati sotto le stelle

Nel cuore del vibrante Funny Club, noto per i suoi eventi dedicati alle famiglie, si trova la pizzeria biologica che sta conquistando il cuore di tutti gli amanti della buona cucina. Questo gioiello culinario ha recentemente ampliato la sua offerta, trasformandosi in un ristorante di prim’ordine per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più affezionata.

Ma le novità non finiscono qui! Oltre al nuovo menù, adesso è possibile cenare sull’esclusivo rooftop del locale, oltre alla possibilità di prenotare lo spazio all’aperto per eventi privati.

Pummaroru, che si distingue per la qualità e l’attenta selezione delle sue materie prime, per garantire un’esperienza gastronomica sana e deliziosa, ha da poco introdotto un nuovo menù dedicato alla ristorazione. Un tripudio di sapori e colori, pensato per deliziare ogni palato. Basti pensare che tra gli antipasti spiccano il Tagliere del Contadino e il Tris Vegetariano, mentre i primi piatti offrono delizie come il Risotto Tricolore e i Gnocchetti Zucca e Guanciale. Per i secondi, imperdibili sono la Rollatin alla Calabrese e la Bourguignonne. E per chiudere in dolcezza, i dessert, come il Tartufo di Pizzo senza glutine e la Pizza alla Nutella, una vera coccola per il palato.

Insomma, se stai cercando il luogo ideale per celebrare un evento speciale, Pummaroru mette a disposizione la sua splendida terrazza rooftop per eventi privati e cene sotto il cielo di Reggio Calabria.

Che si tratti di un compleanno, un anniversario, o una festa privata, il rooftop del locale offre un ambiente esclusivo e suggestivo. Con la possibilità di organizzare ogni dettaglio secondo le tue esigenze, il tuo evento sarà unico e memorabile.

Scopri Pummaroru: dove il gusto autentico si unisce a un’atmosfera magica sotto le stelle. Prenota ora e vivi un’esperienza che delizierà tutti i tuoi sensi.

Maggiori informazioni

Via Tirrenica, 5, 89121 Reggio di Calabria (di fronte il Bingo)

Per info&prenotazioni 392/4055945 – 0965/886615

Clicca qui per la pagina Facebook

Per prenotare con TheFork, CLICCA QUI e ottieni il 50% di sconto sulla tua cena.