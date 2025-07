Villa Arangea e Kimbo: a Reggio arriva l’autentica cultura del caffè napoletano

Nasce un’area esclusiva per degustare il vero espresso napoletano, come tradizione comanda. Scegli tra bollente, freddo, marocchino, shakerato e tante altre versioni

C’è un aroma che racconta una storia, un profumo che attraversa le generazioni, una tazzina che racchiude un rito. A Napoli, il caffè è molto più di una semplice bevanda: è cultura, identità, emozione. Ed è proprio da questo concetto che nasce la nuova, prestigiosa collaborazione tra Villa Arangea, storico bar reggino gestito con passione e competenza dalla famiglia Crucitti – Emily’s Group, e Kimbo, l’azienda simbolo del vero espresso napoletano.

Kimbo: una firma che profuma di storia e tradizione

Fondata a Napoli, Kimbo è uno dei brand più rappresentativi dell’arte del caffè italiano nel mondo. Con alle spalle una storia fatta di qualità, ricerca e innovazione, l’azienda ha conquistato palati e cuori – anche attraverso testimonial d’eccezione, da Pippo Baudo ad altri grandi nomi dello spettacolo e della cultura. Il marchio si è sempre distinto per il rispetto della tradizione partenopea e l’eccellenza delle sue miscele.

Una zona esclusiva per Reggio

Kimbo ha scelto Villa Arangea per portare a Reggio Calabria una zona degustazione in esclusiva, dove ogni sorso riporta alla memoria i bar storici di Napoli. Un riconoscimento che premia non solo la qualità del locale, ma anche la visione della famiglia Crucitti, che vanta oltre quarant’anni di esperienza nel settore e una conoscenza diretta di come il caffè veniva servito nei migliori caffè partenopei.

“Volevamo riportare a Reggio quel rito autentico del caffè napoletano, quello che da ragazzi vivevamo nei bar, sempre accompagnato da un dolce tipico. È un’emozione farlo oggi con Kimbo”, raccontano i titolari.

La miscela scelta: Kimbo Extra Cream

Villa Arangea ha selezionato Kimbo Extra Cream, una miscela dal carattere deciso, ottenuta da chicchi provenienti da Brasile, Colombia e India, con tostatura medio-scura e un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità. Il risultato è un caffè cremoso, persistente, dal gusto rotondo e avvolgente, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

Macchine a leva e macinini professionali: tecnologia e passione al servizio del gusto

Per esaltare ogni nota aromatica del caffè, Villa Arangea ha investito in una vera rivoluzione: l’introduzione della macchina a leva San Giorgio, simbolo della tradizione napoletana, che permette un’infusione più lenta e naturale. Un metodo che non solo rispetta i dettami tecnici più avanzati, ma esalta anche l’anima del caffè.

La macinatura è affidata a strumenti professionali che evitano il surriscaldamento dei chicchi, preservando aroma e qualità.

Una caffetteria d’eccellenza formata dai migliori

A guidare la formazione dei banconisti e baristi di Villa Arangea ci sono due nomi d’eccellenza:

Fabio Briuolo , ricercatore di caffè specialty, barista Sca e trainer in latte art e tecniche di estrazione.

, ricercatore di caffè specialty, barista Sca e trainer in latte art e tecniche di estrazione. Gregory Calabretta, Kimbo Coffee Specialist, esperto nella cultura e nella scienza del caffè.

Grazie a questo percorso formativo, ogni caffè preparato a Villa Arangea è frutto di competenza, amore e professionalità.

La caffetteria diventa un viaggio di gusto

Non solo caffè espresso. Da Villa Arangea è possibile vivere il piacere del caffè in molte declinazioni:

– Caffè bollente o freddo

– Marocchino

– Shakerato o con panna di latte intero (non vegetale)

– Crema di caffè, caffè con latte di mandorla

– Dessert, semifreddi, gelati e dolci artigianali migliorati proprio dall’aroma Kimbo

“I nostri maestri pasticceri hanno notato come le miscele Kimbo esaltino i profumi e i sapori dei dolci, in particolare quando utilizzate con la macchina San Marco”, spiega con orgoglio la direzione.

Kimbo anche a casa tua

Per chi desidera gustare la vera “tazzulella ‘e cafè” anche tra le mura domestiche, le cialde Kimbo Extra Cream sono disponibili in vendita diretta presso il bar Villa Arangea.

Con Villa Arangea e Kimbo, il caffè non è solo un gesto quotidiano. È un’esperienza.

Una coccola, un ricordo, una passione che si rinnova ogni giorno, tazzina dopo tazzina.

Per la stagione estiva, il Bar Villa Arangea ha dei nuovi orari: aperto tutti i giorni dalle 06:00 a mezzanotte. Implementato il servizio Tabacchi.