Gigi L’Altro arriva al Pilone by Rare: si torna in pista con Rewind anni ’90

Cosa fare quando si ha voglia di ballare, ritrovarsi, tornare a vivere quelle notti fatte di musica, energia e ricordi che non passano mai davvero? La risposta arriva da Rewind anni ’90 che ha organizzato un nuovo imperdibile appuntamento al Pilone by RARE.

Sabato 16 maggio, protagonista della serata sarà Gigi L’Altro, nome d’arte di Luigi Verutti, dj e producer attivo dal 1994.

La dance anni ’90 torna così a essere linguaggio comune: hit indimenticabili, atmosfere da club, energia in pista e quella sensazione di libertà che solo certe serate riescono a creare.

Per l’occasione, il Pilone by Rare si trasformerà, come accade sempre più spesso, in una pista da ballo con vista sullo Stretto, pronta ad accogliere cena, show e dopocena.

Cena, pizza a volontà e dopocena: tutte le info

La serata inizierà con il dinner show, al costo di 30 euro, con una formula pensata per vivere l’evento fin dall’inizio: gnocco fritto, patate, fritto misto, pizza a volontà, acqua inclusa e una bibita a testa, alcolica o analcolica.

Per chi preferisce arrivare dopo cena, sarà possibile accedere tramite lista.

L’ingresso per il dopocena sarà gratuito per le donne fino a mezzanotte. Per gli uomini e dopo mezzanotte, 15 euro con consumazione inclusa.

Gigi L’Altro

Nato nel 2013 come progetto tributo a Gigi D’Agostino, Gigi L’Altro ha conquistato negli anni alcuni dei migliori club italiani, trasformando quel richiamo iniziale in un progetto artistico autonomo.

Nel 2018 ha pubblicato l’album “Il Suono del Fabbro”, consolidando il suo percorso da dj producer e diventando un nome riconoscibile per chi ama la musica dance e le sonorità che hanno fatto ballare intere generazioni.

Sabato 16 maggio porterà tutto questo al Pilone: ritmo, memoria, potenza e voglia di festa.

Prenotazione consigliata per la cena. Accesso dopocena tramite lista.