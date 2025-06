La Calabria sempre con te: scopri la nuova app City Now

City Now arriva sul tuo smartphone con una nuova app ufficiale, pensata per offrirti un’esperienza di lettura rapida, intuitiva e completamente gratuita. Un’interfaccia essenziale e moderna ti permette di accedere alle notizie che contano, in modo semplice e immediato. Scaricala ora da App Store o Google Play.





Notizie in tempo reale, dove vuoi e quando vuoi

Cronaca, politica, giustizia, economia, sport, attualità, video e fotogallery: con la nuova app City Now sei sempre aggiornato su tutto ciò che accade in Calabria. Ricevi aggiornamenti in diretta e resta informato sui temi che ti interessano davvero, ovunque ti trovi.

La tua voce, al centro dell’informazione

Personalizza il tuo feed scegliendo le aree tematiche e le province calabresi che segui di più. Attiva le notifiche per ricevere in anteprima le notizie principali e seleziona la modalità di lettura che preferisci, tra tema chiaro e scuro. Con City Now, l’informazione prende la forma che vuoi tu.

Un'app fatta su misura per te

Registrati per un’esperienza su misura: segui gli autori che apprezzi, interagisci con i contenuti e partecipa al dibattito commentando le notizie. Ogni sezione può essere organizzata secondo le tue priorità: sei tu a decidere come vivere City Now.

Tutto il meglio della Calabria, in tasca

Che tu stia cercando un approfondimento sull’ultima inchiesta, un’intervista esclusiva o i risultati della tua squadra del cuore, sull’app di City Now trovi tutto ciò che conta. Con un semplice tocco, accedi alle news più recenti o sfoglia l’archivio per recuperare ciò che ti sei perso.

City Now è la tua finestra sulla Calabria

Questa è l’unica app ufficiale del giornale online più letto della regione. Scaricala subito per avere sempre a portata di mano un’informazione affidabile, chiara e vicina a te. Se stai navigando da computer, inquadra il QR code con il tuo cellulare e installala in un attimo.