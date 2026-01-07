La presente informativa privacy ha lo scopo di fornire tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato da Coop. “Libero Nocera” ARL quando l’utente naviga nel sito internet e nell’app (come di seguito meglio indicato).

INTRODUZIONE – CHI SIAMO?

Coop. “Libero Nocera” ARL con sede legale in Reggio Calabria – Via Modena, 14, Codice Fiscale/Partita IVA n. 00866240807 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Calabria nr. REA 102140 (di seguito, “Titolare”), proprietario del sito internet https://www.citynow.it/, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che navigano il sito e l’app (di seguito, “Utenti”) fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, o “Normativa Applicabile”).

COME CONTATTARCI?

Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali dei propri Utenti.

Gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità:

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in Reggio Calabria – Via Modena, 14;

Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: redazione@citynow.it.

Inviando una pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo: coopliberonocera@pec.it.

Il Titolare non ha individuato la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), in quanto non è soggetto all’obbligo di designazione previsto dall’art. 37 del Regolamento.

COSA FACCIAMO? – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Tramite la navigazione del Sito e dell’App, l’Utente può usufruire di tutti i contenuti editoriali offerti dal Titolare (di seguito, “Servizio”). In relazione alle attività che possono essere svolte tramite il Sito e l’App, il Titolare raccoglie dati personali relativi agli Utenti.

Il Sito, l’App e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito e l’App sono riservati a soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18. Su richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i dati personali involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18.

I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare per le seguenti finalità di trattamento:

fornitura del servizio , ovvero per consentire la navigazione del Sito e dell’App da parte dell’Utente. I dati dell’Utente raccolti dal Titolare a tal fine includono tutti i dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito e dell’App acquisiscono nel corso del loro normale esercizio: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e dell’App e per permetterne il corretto funzionamento. Fermo restando quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso il Titolare renderà accessibili agli altri Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti; obblighi di legge , ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento o dalla normativa e per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito e dell’App.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di accedere al Sito e all’App e fruire del Servizio.

Il Sito e l’App inoltre si avvalgono delle funzionalità offerte da sistemi e servizi Google, che consentono di attivare funzionalità non disponibili tramite implementazioni standard, tra cui funzionalità pubblicitarie che consentono a Google di raccogliere dati sul traffico tramite identificatori e cookie per la pubblicità di Google, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google. I siti e le app che utilizzano le funzioni pubblicitarie di Google devono aderire a queste norme indipendentemente da come inviano i dati a Google.

Il Sito e l’App utilizzano le funzioni pubblicitarie di Google e sono gli unici titolari ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati.

Ciò significa che il Sito e l’App non dovranno identificare gli utenti né agevolare l’unione di informazioni che consentono l’identificazione personale con altre informazioni raccolte tramite le funzioni o i prodotti pubblicitari di Google, a meno che non venga fornito agli utenti un chiaro avviso di tale identificazione o unione e il Sito e l’App non abbiano ricevuto il loro consenso (attivazione) in merito e stia utilizzando un servizio di Google che supporta espressamente tale identificazione o unione. Indipendentemente dal consenso degli utenti, è vietato provare a separare i dati che Google riporta in forma aggregata.

Avvalendosi di sistemi e servizi di Google, il Sito e l’App rispettano le Norme relative al consenso degli utenti dell’Unione Europea.

I dati personali degli Utenti potranno inoltre, previo consenso, essere utilizzati per la seguente finalità:

Invio di newsletter.

Con riferimento all’invio di newsletter, i dati personali degli Utenti saranno lecitamente trattati dal Titolare per le seguenti finalità di trattamento:

evadere la richiesta dell’Utente : i dati personali degli Utenti sono raccolti e trattati dal Titolare al solo fine di evadere la richiesta di questi ultimi relativa all’invio della newsletter commerciale. Pertanto, l’Utente riceverà dal Titolare una newsletter periodica che conterrà le promozioni, le offerte, i servizi e le attività sviluppati dal Titolare e dai suoi partner commerciali al servizio sottoscritto. I dati dell’Utente raccolti dal Titolare a tale fine includono: il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail. Nessun altro trattamento verrà effettuato dal Titolare in relazione ai dati personali degli Utenti. Fermo restando quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso il Titolare renderà accessibili agli altri Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti; obblighi di legge , ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento o dalla normativa europea.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di ricevere la newsletter da parte del Titolare.

In caso di consenso, l’Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate di seguito al paragrafo “DIRITTI DEGLI INTERESSATI”.

L’Utente potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii di newsletter anche cliccando sull’apposito link per la revoca del consenso, che è presente in ciascuna e-mail contenente la newsletter. Effettuata la revoca del consenso, il Titolare invierà all’Utente un messaggio di posta elettronica per confermare l’avvenuta revoca del consenso.

I dati personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di trattamento descritte al presente paragrafo sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di richiesta.

BASE GIURIDICA

Fornitura del servizio (così come descritto dal precedente par. 3, lett. a)): la base giuridica consiste nell’ art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento, ovvero il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Utente è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Obblighi di legge (così come descritto dal precedente par. 3, lett. c)): la base giuridica consiste nell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali degli Utenti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità primarie (come descritto al precedente paragrafo 3), o comunque secondo quanto necessario per la tutela in sede civilistica degli interessi del Titolare e degli Utenti.

Con riferimento ai dati personali degli Utenti che presteranno il consenso all’invio di newsletter, potranno essere trattati nel seguente modo:

Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati degli Utenti saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali dell’Utente potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e, in tal caso, il Titolare si assicurerà che il trasferimento avvenga in conformità alla Normativa Applicabile e, in particolare, in conformità agli artt. 45 (Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) e 46 (Trasferimento soggetto a garanzie adeguate) del Regolamento.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati di gestire il Sito e l’App. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, tratteranno i dati degli Utenti esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.

Potranno inoltre venire a conoscenza dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto del Titolare in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito e dell’App del Titolare, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti.

L’Utente ha il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo paragrafo “DIRITTI DEGLI INTERESSATI”.

Con riferimento ai dati degli Utenti che presteranno il consenso all’invio di newsletter, potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto e in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

Subfornitori.

I dati personali degli Utenti che presteranno il consenso all’invio di newsletter non verranno diffusi in alcun modo.

I dati personali degli Utenti che presteranno il consenso all’invio di newsletter potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti Stati:

Paesi UE.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali degli utenti che presteranno il consenso all’invio di newsletter si protrae:

Fino all’esercizio del diritto di opposizione al trattamento, ovvero di revoca del consenso, esercitabile tramite apposito pulsante di “unsubscribe” o contattando il Titolare con le modalità descritte di seguito.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è Coop. “Libero Nocera” ARL con sede legale in Reggio Calabria – Via Modena, 14, Codice Fiscale/Partita IVA n. 00866240807 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Calabria nr. REA 102140.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’Utente potrà esercitare i diritti garantiti dalla Normativa Applicabile in qualsiasi momento, contattando il Titolare con le seguenti modalità:

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in Reggio Calabria – Via Modena, 14;

Con riferimento ai dati degli Utenti che presteranno il consenso all’invio di newsletter, il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in Palermo – Via della Libertà, n. 56;

Il Titolare non ha individuato la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), in quanto non è soggetto all’obbligo di designazione previsto dall’art. 37 del Regolamento.

Ai sensi della Normativa Applicabile, l’Utente ha il diritto di ottenere l’indicazione (I) dell’origine dei dati personali; (II) delle finalità e modalità del trattamento; (III) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (IV) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (V) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, l’Utente ha il diritto di ottenere:

a) l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Nonché:

a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul suo consenso;

b) (qualora applicabile) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico);

c) il diritto di opporsi:

I. in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguarda, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

II. in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

III. qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati effettuato per tale finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

d) qualora l’Utente ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in quello in cui lavora oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187 – Roma (RM) (https://www.garanteprivacy.it/).

Di seguito il link diretto alla privacy policy del nostro partner pubblicitario Moving Up Srl:

https://www.movingup.it/informativa-trattamento-dati-personali

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Informativa, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.