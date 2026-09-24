Proprietà, gestione e finanziamento di CityNow

Trasparenza sull’editore e sull’attività editoriale

CityNow.it ritiene la trasparenza un elemento fondamentale del rapporto con i propri lettori.

Con questa pagina la testata rende pubbliche le informazioni relative al soggetto editore, alla registrazione

della testata giornalistica, alla struttura editoriale e al modello economico attraverso il quale viene

sostenuta l’attività di informazione quotidiana.

Il soggetto editore

CityNow.it è edito da:

Cooperativa Sociale Libero Nocera A.R.L.



Sede legale:

Via Modena, 14

89132 Reggio Calabria (RC)



Partita IVA e Codice Fiscale: 00866240807

PEC: coopliberonocera@pec.it



La Cooperativa Sociale Libero Nocera rappresenta il soggetto proprietario della testata giornalistica

CityNow.it.

La testata giornalistica

CityNow.it è una testata giornalistica registrata presso il:



Tribunale di Reggio Calabria

Registrazione n. 13/2013



La testata è inoltre iscritta al:



Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Numero iscrizione: 38587



L’iscrizione al ROC identifica il soggetto editore nell’ambito del sistema delle comunicazioni e rappresenta

un ulteriore elemento di trasparenza sull’attività editoriale.

Direzione e responsabilità editoriale

La struttura editoriale di CityNow è composta da:



Direttore Responsabile

Vincenzo Comi



Direttore Editoriale

Davide Nucera



La redazione opera quotidianamente nella produzione di contenuti informativi dedicati principalmente a

Reggio Calabria e al territorio metropolitano, attraverso articoli, fotografie, video e approfondimenti.

Il modello di finanziamento

CityNow sostiene la propria attività attraverso un modello economico basato principalmente su:

raccolta pubblicitaria;

partnership commerciali;

contenuti sponsorizzati;

servizi editoriali e di comunicazione.

Le risorse derivanti dalle attività commerciali consentono alla testata di sostenere il lavoro della redazione,

gli investimenti tecnologici e la produzione quotidiana di contenuti.

Separazione tra informazione e comunicazione commerciale

CityNow distingue i contenuti giornalistici dai contenuti realizzati per finalità promozionali.



Gli articoli pubblicitari, le collaborazioni commerciali e i contenuti sponsorizzati vengono identificati in

modo trasparente per consentire ai lettori di riconoscerne la natura.



Le attività commerciali non determinano le scelte editoriali della redazione.

Autonomia editoriale

La redazione di CityNow seleziona e realizza i contenuti sulla base della loro rilevanza giornalistica e

dell’interesse pubblico.



La proprietà della testata garantisce la continuità dell’attività editoriale, mentre le decisioni giornalistiche

vengono assunte secondo criteri professionali, nel rispetto delle norme deontologiche della professione.

Contatti della redazione

Per comunicazioni, segnalazioni e richieste relative alla testata è possibile utilizzare i contatti ufficiali

disponibili sul sito CityNow.it.

CityNow.it

Testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Reggio Calabria n. 13/2013.

Editore: Cooperativa Sociale Libero Nocera A.R.L.