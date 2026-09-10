Codice etico e principi editoriali di CityNow

Informare con responsabilità, correttezza e trasparenza

CityNow è una testata giornalistica online nata con l’obiettivo di raccontare Reggio Calabria e il territorio metropolitano attraverso un’informazione tempestiva, verificata e attenta alla comunità.

La redazione di CityNow considera il giornalismo un servizio pubblico e riconosce nella correttezza delle informazioni, nella verifica delle fonti e nella trasparenza del proprio lavoro i principi fondamentali del rapporto con i lettori.

Ogni contenuto pubblicato viene realizzato nel rispetto delle regole deontologiche della professione giornalistica e dei principi di indipendenza, responsabilità e pluralismo.

Accuratezza delle informazioni

CityNow si impegna a pubblicare informazioni accurate e aggiornate, verificando per quanto possibile le notizie attraverso fonti ufficiali, documenti, dichiarazioni dei soggetti coinvolti e riscontri diretti.

La redazione presta particolare attenzione alle notizie riguardanti cronaca, politica, sanità, istituzioni e temi di interesse pubblico, ambiti nei quali la precisione delle informazioni assume un valore essenziale.

Verifica delle fonti

Le notizie pubblicate da CityNow vengono costruite attraverso un’attività giornalistica basata sulla raccolta e verifica delle informazioni.

Le fonti vengono indicate quando necessario e, nel caso di dichiarazioni pubbliche, viene sempre attribuita la provenienza delle affermazioni riportate.

Quando una notizia è in evoluzione, la redazione provvede agli aggiornamenti necessari per garantire ai lettori un’informazione il più possibile completa.

Indipendenza editoriale

La redazione di CityNow opera secondo criteri giornalistici autonomi, scegliendo temi e notizie sulla base del loro interesse pubblico e della loro rilevanza per la comunità.

Opinioni, commenti e analisi vengono distinti dai contenuti informativi e rappresentano contributi personali degli autori.

Rispetto delle persone e della privacy

CityNow pone attenzione alla tutela della dignità delle persone coinvolte nelle notizie, soprattutto nei casi di cronaca.

La redazione applica i principi previsti dalla normativa sulla privacy e dalla deontologia professionale, evitando ogni forma di spettacolarizzazione dei fatti e utilizzando un linguaggio rispettoso.

Correzione degli errori

La redazione riconosce l’importanza della correttezza dell’informazione e si impegna a correggere eventuali errori verificabili.

Le segnalazioni ricevute dai lettori o dai soggetti coinvolti negli articoli vengono valutate dalla redazione e, qualora necessario, portano all’aggiornamento o alla rettifica del contenuto.

La politica completa sulle correzioni è disponibile nella pagina dedicata alle rettifiche.

Il rapporto con i lettori

CityNow considera il confronto con la propria comunità di lettori un elemento essenziale del lavoro giornalistico.

Segnalazioni, osservazioni e richieste di chiarimento possono contribuire a migliorare la qualità dell’informazione e vengono prese in considerazione dalla redazione.