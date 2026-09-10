Rettifiche e aggiornamenti
Rettifiche e aggiornamenti: la politica editoriale di CityNow
La trasparenza è parte del lavoro giornalistico
CityNow considera la correttezza dell’informazione un principio fondamentale del proprio lavoro.
La redazione si impegna a garantire ai lettori notizie accurate, aggiornate e verificate, ma riconosce che anche nel lavoro giornalistico possono verificarsi errori materiali, imprecisioni o informazioni che necessitano di aggiornamenti successivi.
Per questo motivo CityNow adotta una politica di rettifica e aggiornamento dei contenuti pubblicati, con l’obiettivo di mantenere il massimo livello possibile di trasparenza nei confronti dei propri lettori.
Come vengono gestite le segnalazioni
Chiunque ritenga che un articolo pubblicato su CityNow contenga un errore, un’informazione inesatta o un elemento non aggiornato può inviare una segnalazione alla redazione.
Ogni richiesta viene valutata attentamente, verificando:
- la fondatezza della segnalazione;
- la documentazione eventualmente fornita;
- le fonti disponibili;
- il contesto complessivo della notizia.
La ricezione di una segnalazione non comporta automaticamente una modifica dell’articolo, ma avvia una verifica interna da parte della redazione.
Correzioni degli errori
Quando viene accertata la presenza di un errore verificabile, CityNow provvede alla correzione del contenuto nel più breve tempo possibile.
La modifica può riguardare, a seconda dei casi:
- errori nei nomi o nei dati riportati;
- informazioni inesatte;
- errori di natura temporale o geografica;
- elementi che necessitano di una precisazione.
Quando la modifica incide in modo significativo sul contenuto dell’articolo, la redazione può inserire una nota di aggiornamento per rendere chiaro ai lettori l’intervento effettuato.
Aggiornamenti delle notizie
Molte notizie, soprattutto quelle relative a cronaca, politica, emergenze e attualità, possono evolvere dopo la prima pubblicazione.
In questi casi CityNow aggiorna gli articoli con nuove informazioni, dichiarazioni ufficiali o sviluppi successivi, mantenendo il contenuto coerente con l’evoluzione dei fatti.
Gli aggiornamenti hanno lo scopo di offrire ai lettori una ricostruzione sempre più completa degli eventi.
Differenza tra rettifica, aggiornamento e integrazione
La redazione distingue tre diverse tipologie di intervento:
Rettifica
Viene effettuata quando una parte dell’articolo contiene un errore o un’informazione non corretta che deve essere modificata.
Aggiornamento
Viene effettuato quando nuovi elementi, sviluppi o dichiarazioni modificano o completano il quadro iniziale della notizia.
Integrazione
Viene effettuata quando si aggiungono informazioni utili per fornire maggiore completezza al lettore senza modificare quanto già pubblicato.
Richieste di rettifica
Le richieste possono essere inviate alla redazione attraverso i normali canali di contatto presenti sul sito.
Per consentire una valutazione più efficace, è consigliabile indicare:
- il link dell’articolo interessato;
- la parte contestata;
- la motivazione della richiesta;
- eventuale documentazione a supporto.
L’impegno di CityNow verso i lettori
L’obiettivo della redazione è costruire un rapporto basato sulla fiducia e sulla trasparenza.
Correggere un errore, quando verificato, non rappresenta una debolezza del lavoro giornalistico, ma un elemento di responsabilità verso la comunità dei lettori e verso il territorio raccontato ogni giorno.