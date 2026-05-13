ZES Unica, firmato il Protocollo con la BEI. Sbarra: ‘Il Governo conferma il proprio impegno’
"L’accordo con la Banca Europea per gli Investimenti rappresenta un passo importante per rafforzare la ZES Unica del Mezzogiorno" le parole del sottosegretario Sbarra
13 Maggio 2026 - 14:42 | Comunicato stampa
Questa mattina, a Napoli, presso Palazzo Partanna, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), finalizzato al finanziamento e al sostegno degli investimenti connessi alla ZES Unica Mezzogiorno.
L’accordo è stato firmato alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, e della Vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti.
Obiettivo: accesso al credito per la ZES Unica Mezzogiorno
Il Protocollo, di particolare rilevanza strategica, prevede una collaborazione finalizzata a favorire, in cooperazione con il settore bancario, l’accesso al credito e ad altri strumenti finanziari per operatori pubblici e privati interessati ad investire nel territorio della ZES Unica Mezzogiorno.
“L’accordo con la Banca Europea per gli Investimenti rappresenta un passo importante per rafforzare la ZES Unica del Mezzogiorno e sostenere nuovi investimenti nel Sud”, ha dichiarato il Sottosegretario Sbarra. “Il Protocollo consentirà inoltre di potenziare il supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche e migliorare la capacità di programmazione strategica degli investimenti. Centrale sarà il lavoro della Task Force congiunta tra Dipartimento per il Sud e BEI, che seguirà l’attuazione dell’intesa”.
Task Force congiunta e impegno del Governo per il Sud
“Con questa iniziativa – ha concluso il Sottosegretario Sbarra – il Governo conferma il proprio impegno a creare condizioni sempre più favorevoli alla crescita economica del Mezzogiorno, mettendo a sistema risorse europee, nazionali e regionali al servizio dello sviluppo e della competitività del Sud”.
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