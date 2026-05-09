RARE Sushi & Cocktails e Pilone by RARE cercano personale: posizioni aperte in sala e cucina
Le figure richieste e come presentare la propria candidatura
09 Maggio 2026 - 10:31 | di Redazione
Due locali, due identità forti, un’unica realtà in crescita. RARE Sushi & Cocktails, nel cuore di Reggio Calabria, in via Zaleuco, e Pilone by RARE, nella suggestiva cornice di Santa Trada, cercano nuove figure da inserire nei rispettivi team.
Un’occasione concreta per chi vuole lavorare nella ristorazione, entrare in ambienti dinamici e far parte di progetti che puntano su qualità, accoglienza e cura dell’esperienza del cliente.
Le figure ricercate
Le posizioni aperte riguardano:
Personale di sala
per RARE Sushi & Cocktails e Pilone by RARE. La figura si occuperà dell’accoglienza dei clienti, del servizio ai tavoli e del supporto durante le serate e gli eventi.
Chef
per Pilone by RARE, con esperienza in cucina e capacità di gestire le preparazioni del servizio.
Aiuto cucina
per Pilone by RARE, a supporto dello chef e della brigata.
Le selezioni sono aperte a candidati e candidate, senza preferenze di genere.
Un’opportunità per chi ama questo lavoro
RARE Sushi & Cocktails e Pilone by RARE non cercano semplicemente personale. Cercano persone motivate, affidabili, capaci di lavorare in squadra e di portare energia dentro il servizio quotidiano.
Dal sushi e cocktail bar nel centro città alla cucina ristorante e agli eventi vista Stretto, ogni giornata richiede attenzione, ritmo e voglia di crescere.
Per chi ama il contatto con il pubblico, la cucina, le serate vive e il lavoro fatto bene, questa può essere l’occasione giusta per mettersi in gioco.
Come candidarsi
Chi interessato può contattare i numeri 3206217772 (RARE) e 3294307912 (PILONE) indicando la posizione per cui si propone e fissare, così, un colloquio.
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