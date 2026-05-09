RARE Sushi & Cocktails e Pilone by RARE cercano personale: posizioni aperte in sala e cucina

Le figure richieste e come presentare la propria candidatura

Due locali, due identità forti, un’unica realtà in crescita. RARE Sushi & Cocktails, nel cuore di Reggio Calabria, in via Zaleuco, e Pilone by RARE, nella suggestiva cornice di Santa Trada, cercano nuove figure da inserire nei rispettivi team.

Un’occasione concreta per chi vuole lavorare nella ristorazione, entrare in ambienti dinamici e far parte di progetti che puntano su qualità, accoglienza e cura dell’esperienza del cliente.

Le figure ricercate

Le posizioni aperte riguardano:

Personale di sala

per RARE Sushi & Cocktails e Pilone by RARE. La figura si occuperà dell’accoglienza dei clienti, del servizio ai tavoli e del supporto durante le serate e gli eventi.

Chef

per Pilone by RARE, con esperienza in cucina e capacità di gestire le preparazioni del servizio.

Aiuto cucina

per Pilone by RARE, a supporto dello chef e della brigata.

Le selezioni sono aperte a candidati e candidate, senza preferenze di genere.

Un’opportunità per chi ama questo lavoro

RARE Sushi & Cocktails e Pilone by RARE non cercano semplicemente personale. Cercano persone motivate, affidabili, capaci di lavorare in squadra e di portare energia dentro il servizio quotidiano.

Dal sushi e cocktail bar nel centro città alla cucina ristorante e agli eventi vista Stretto, ogni giornata richiede attenzione, ritmo e voglia di crescere.

Per chi ama il contatto con il pubblico, la cucina, le serate vive e il lavoro fatto bene, questa può essere l’occasione giusta per mettersi in gioco.

Come candidarsi

Chi interessato può contattare i numeri 3206217772 (RARE) e 3294307912 (PILONE) indicando la posizione per cui si propone e fissare, così, un colloquio.